В Афганистане при землетрясении погибли более 1000 человек

Более 1 тыс. жителей Афганистана стали жертвами произошедшего 7 октября на западе страны разрушительного землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение заместителя официального представителя правительства радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Билал Карими.



"К сожалению, число жертв очень большое. <...>. Погибших более 1 тыс. человек", - указал он.



Эпицентр землетрясения с магнитудой 6,2 находился в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.