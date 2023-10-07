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4 минуты назад

80 человек пострадали в результате ракетного обстрела Израиля

Порядка 80 человек доставили в больницу в Беэр-Шеве на юге Израиля после массированного ракетного обстрела из сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

Рано утром в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. В Тель-Авиве была слышна работа ПВО. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проникновении в приграничные районы групп боевиков. По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

ЦАХАЛ объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов. Позже в Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Военное крыло ХАМАС, со своей стороны, объявило об операции против Израиля. Радикалы утверждают, что выпустили пять тысяч ракет.

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