Сегодня в Липецке: оркестр открывает сезон, горожане скупают ноутбуки и кому дадут досрочную пенсию

В пятницу липчан ждёт 3-хчасовой спектакль в театре, вечер ностальгического кино и экзотические музыкальные инструменты.
Резко похолодает
Ещё вчера столбик термометра поднимался до 18 градусов тепла, то сегодня обещают уже 11-13 градусов. Утешает лишь то, что день пройдёт без существенных осадков.
Отключение воды
Плановые отключения холодной воды сегодня ждут жителей Коровино. С 10:00 и до окончания ремонтных работ с неудобствами столкнутся жители частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Пролетарской, Садовой, Сенной, Смоленской, Речной, переулка Рядового.
Последствия «аварии года»: тысячи липчан без воды, в школах сокращенный день
Жителям 8-ми улиц Липецка держаться! Со вчерашнего вечера без воды сидят липчане на улицах Гагарина, Звёздной, Космонавтов, Московской, Терешковой, Титова, Филипченко и Циолковского, но они уже, можно сказать, народ тренированный. В конце прошлой недели жильцы уже испытали на себе прелести жизни без удобств из-за «аварии года»: при прокладке нового коллектора в районе кольца Трубного умельцы пробили магистральную труду, из-за чего без воды остались жители 180 домов, всего 22 тысячи человек, и в городе пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации.
Теперь потребовалось ещё одно отключение – для замены пробитой трубы на новую. Всё обещают починить сегодня в вечеру, но пока из кранов даже не капает. Из-за этого будут, например, сокращены занятия в школах №№ 16, 40, 43, 46, 47, 48, 50, 52: сегодня там всего по три урока.
Отключения света
А у «Липецкэнерго» все по плану. Сегодня вывернут рубильники и оставят без электричества с 9:00 до 17:00 жителей улиц Брусничной, Карбышева, Лавочкина, Минина, Пожарского, Шоссейной, проезда Ильича. Обесточат и садоводчество «Ударник».
Пробки
В пятницу движение в городе становится наиболее интенсивным. В пример можно привести утреннююулицу Терешковой: она на электронных картах помечена желтым цветом почти на всём протяжении от железнодорожного вокзала до Центрального рынка. И таких участков в Липецке уже десятки, днём многие из них покраснеют, что будет свидетельствовать о серьезных заторах. Что делать? Изучать перед выездом «Яндекс-пробки» и сразу ехать пока дорожная обстановка не изменилась. Сегодня мы все участвуем в лотерее – проскочим или нет?
3 часа в театре
На международных «Липецких театральных встречах» сегодня в ЛГАДТ им. Л.Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня в 19:00 покажут спектакль «Дядюшкин сон» Донецкого государственного музыкально-драматического театра им. М.М.Бровуна (12+).
Спектаклю поставлен по произведениям Ф.Достоевского, при этом на сцене присутствует … рок-н-ролл. Мордасово — город несбывшихся желаний и неоправданных надежд. Здесь каждый строит грандиозные планы на будущее, мечтает о блестящей жизни в высшем обществе, удачно выйти замуж или сосватать единственную дочь. Поэтому, когда появляется возможность лёгким путем добиться своих целей, жители Мордасово способны на многое. Моральные принципы и искренние чувства не станут преградой перед материальной выгодой.
Внимание! Постановка идёт 3 часа 10 минут с одним антрактом.
Оркестр открывает сезон (12+)
Сегодня в областном центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 19:00 новый концертный сезон откроет Липецкий государственный духовой оркестр.
Чтобы сделать событие ещё более ярким, липчане пригласили на выступление одну из наиболее ярких молодых солисток страны москвичку Марию Карне. Певица сотрудничает с Государственным камерным оркестром джазовой музыки им. О. Лундстрема, джазовым пианистом Даниилом Крамером, Симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония», оркестром «Мелодия» Георгия Гараняна, Центральным военным оркестром Министерства обороны РФ и многими другими. Обладательница редкого тембра голоса поет джаз, блюз и соул так, как это может делать только певица с африканскими корням
Квартирник под маракасы (12+)
В 19:00 начнется и другой концерт в ОЦКНТ – в пространстве «Модное место». В 19:00 в формате квартирника здесь выступит липецкий музыкальный дуэт «Seasons».
Фото vk.com
Коллектив уникален сочетанием живой скрипки и экзотических барабанов, среди которых африканские и латиноамериканские джембе, бонго, маракасы, шейкеры и т.д.С их помощью сегодня музыканты исполнят произведения разных жанров: классику, мировые поп- и рок-хиты, зажигательные танцевальные ритмы, электро-дэнс и латина, дэнсхолл и музыку Карибских островов.
Выставка Сергея Коржова (12+)
Раз уж наведаетесь сегодня в ОЦКНТ, то не забудьте посетить в фойе первосальную выставку «От весны до осени» члена Союза художников России Сергея Коржова.
В экспозиции представлены 25 работ: пейзажи и натюрморты, виды монастырей и храмов, разорённых усадеб. Будучи врачом Задонской центральной районной больницы, Сергей Павлович профессионально увлёкся живописью, совмещая это занятие с медициной. Старинные храмы и пейзажи Задонска продолжают свою жизнь на холстах и радуют ценителей в различных уголках нашей страны и за её пределами: в Чехии, Италии, Германии, Южной Корее.
Вход на выставку свободный.
Киновечер
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская. 28) приглашает завершить рабочую неделю просмотром старого доброго кино.
Сегодня в 19:03 липчан приглашают на ностальгический киновечер, показывать будут классику – комедийный фильм «Любовь и голубы», снятый в 1984 году режиссёром Владимиром Меньшовым (12+). В ролях Сергей Михайлов, Людмила Гурченко, Сергей Юрский, Нина Дорошина и другие. Многие знают фильм чуть ли не наизусть, но с удовольствием посмотрят ещё рез. Не случайно же реплики героев давно растащили на цитаты и активно пользуются в обиходе. Это кино не стареет никогда.
Кадр из кинофильма
Вход – любая бумажная купюра.
Досрочно на пенсию
Работникам сферы образования дали право досрочного выхода на пенсию. Если они проработали не меньше 25 лет.
Как пояснили в мэрии Липецка, помимо четверти века стажа учителям потребуется определённое количество пенсионных баллов: в 2023 году – 25,8, в 2024 году – 28,2, а с 2025 года – 30.
При этом для досрочного выхода на пенсию учитывают 3-хлетний переходный период. Т.е. при выработке педагогического стажа в 2021 году, выйти на пенсию учитель сможет в 2024 году. А если 25 лет стажа педагог выработает в этом году, то право получить досрочную пенсию у него наступит в 2028 году.
Липчане скупают ноутбуки
По данным сервиса «Авито», продажи новых ноутбуков в Липецке за год выросли на 56%, а в третьем квартале текущего года – на 8%. Возможно, таким образом люди просто спасают деньги от инфляции. Правда, многие брэнды ушли с российского рынка. Их заменили в основном чудеса китайской промышленности. Так, лидером по росту популярности стал а техника Xiaomi. За год ей продажи увеличились на 50%. Средняя цена нового гаджета в Липецке составила 80 000 рублей, а б/у — 8 100 рублей.
Также востребованы лэптопы DELL, ноутбуки Lenovo и ASUS. Новый гаджет этих марок обойдется в 69-70 тыс. рублей, а тот что «с пробегом» - в среднем в 18 тысяч.
Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная стремительная рабочая неделя. Осталось продержаться одну пятницу и впереди два выходных. При этом ни на работе, ни на отдыхе не стоит пренебрегать новостями. В наше время них них никуда. Липчанам в этом плане повезло: поиск информации на просторах Сети заменит дежурный визит на GOROD48: у нас вы найдёте всё самое необходимое, не пропустите ничего важного и любопытного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. До следующих приятных встреч!
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