Сегодня в Липецке: оркестр открывает сезон, горожане скупают ноутбуки и кому дадут досрочную пенсию

В пятницу липчан ждёт 3-хчасовой спектакль в театре, вечер ностальгического кино и экзотические музыкальные инструменты.

Резко похолодает

Ещё вчера столбик термометра поднимался до 18 градусов тепла, то сегодня обещают уже 11-13 градусов. Утешает лишь то, что день пройдёт без существенных осадков.







Отключение воды

Плановые отключения холодной воды сегодня ждут жителей Коровино. С 10:00 и до окончания ремонтных работ с неудобствами столкнутся жители частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Пролетарской, Садовой, Сенной, Смоленской, Речной, переулка Рядового.







Последствия «аварии года»: тысячи липчан без воды, в школах сокращенный день

Жителям 8-ми улиц Липецка держаться! Со вчерашнего вечера без воды сидят липчане на улицах Гагарина, Звёздной, Космонавтов, Московской, Терешковой, Титова, Филипченко и Циолковского, но они уже, можно сказать, народ тренированный. В конце прошлой недели жильцы уже испытали на себе прелести жизни без удобств из-за «аварии года»: при прокладке нового коллектора в районе кольца Трубного умельцы пробили магистральную труду, из-за чего без воды остались жители 180 домов, всего 22 тысячи человек, и в городе пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации.







Теперь потребовалось ещё одно отключение – для замены пробитой трубы на новую. Всё обещают починить сегодня в вечеру, но пока из кранов даже не капает. Из-за этого будут, например, сокращены занятия в школах №№ 16, 40, 43, 46, 47, 48, 50, 52: сегодня там всего по три урока.

Отключения света

А у «Липецкэнерго» все по плану. Сегодня вывернут рубильники и оставят без электричества с 9:00 до 17:00 жителей улиц Брусничной, Карбышева, Лавочкина, Минина, Пожарского, Шоссейной, проезда Ильича. Обесточат и садоводчество «Ударник».







Пробки

В пятницу движение в городе становится наиболее интенсивным. В пример можно привести утреннююулицу Терешковой: она на электронных картах помечена желтым цветом почти на всём протяжении от железнодорожного вокзала до Центрального рынка. И таких участков в Липецке уже десятки, днём многие из них покраснеют, что будет свидетельствовать о серьезных заторах. Что делать? Изучать перед выездом «Яндекс-пробки» и сразу ехать пока дорожная обстановка не изменилась. Сегодня мы все участвуем в лотерее – проскочим или нет?



