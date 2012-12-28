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24 минуты назад

В Липецкой области до +28, дожди пройдут лишь местами

Из региона уходят осадки и прохлада.

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области будет усиливаться гребень антициклона с юго-запада, температура начнет постепенно повышаться. Осадки прекратятся

Среднесуточные температуры составят: 29 и 30 июня - 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 1 июля – 23 градуса тепла, что на 4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, ночью 4-9 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15, днем – от +23 до +28.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +21 до +14 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.

День 29 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году – 5 градусов тепла.
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