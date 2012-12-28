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сегодня, 11:45
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Липчан зовут в подземный переход послушать стихи

«Театр под деревом» продолжает летний проект «Поэзия в городе». Стихи поэта Серебряного века прозвучат на дамбе и в подземном переходе.

Сегодня в полночь артисты и друзья липецкого «Театра под деревом» продекламируют стихи яркого представителя Серебряного века Максимилиана Волошина, и не где-нибудь, а в самом красивом подземном переходе Липецка — под Петровским спуском.

«В этом чудесном подземном переходе на перекрестке миров, пространств <…> случится что-то очень сильное и мощное. Поэтому, если вы не боитесь, приходите сюда, будем чувствовать вибрацию вместе», — позвала горожан в переход арт-директор и актриса «Театра под деревом» Дина Кюнбергер.

Чтение стихов Максимилиана Волошина — четвертая часть летнего проекта «Поэзия в городе», придуманного режиссером «Театра под деревом» Анастасией Соколовой. На рассвете 22 июня любители поэзии читали стихи Максимилиана Волошина в Карьере, 23 июня, в сумерках — у Шамоновской мельницы, сегодня в 20:42 на закате еще одна акция пройдет на дамбе, недалеко от ТЦ «Метро».

— Мы намеренно выбираем переходное временное состояние. Соединение места, времени и поэзии дарит энергию. Максимилиан Волошин не очень известный поэт, но у него мощные стихи про мироздание, — рассказала GOROD48 Дина Кюнбергер.

Напомним, весной артисты и друзья липецкого «Театра под деревом» читали стихи Осипа Мандельштама в трамвае.
поэзия
театр
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
8 минут назад
Днём наверное спите,раз Вас в ночь разжигает стихи читать.
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я в моменте
8 минут назад
стихи послушать можно но вибрацию прочувствовать что то не охота нас и так завибрировали последнее время трясет и трясет то одно то другое
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28мкрн
16 минут назад
Отличная идея. Жаль добираться с отдаленных районов далеко, транспорт в это время уже не ходит.
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реалист
21 минуту назад
так вроде больше трех собираться запрещено или все согласовано
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Житель
33 минуты назад
Ночь улица , фонарь , аптека ! Практически невидно ни одного человека ! Все на заправке !
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Лиса из парка
51 минуту назад
прекрасно, прелестно, я в приятном волнении)
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Лёля
53 минуты назад
Максимилиан Волошин не очень известный поэт.........??
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Партработник
56 минут назад
Можно ещё около заправки стихи читать, когда люди в очереди за бензином стоят.
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Центровой
сегодня, 12:02
Позовите лучше в подземный переход на пл Плеханова. Даже интересно, какие стихи там можно читать.
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