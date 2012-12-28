Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Общество
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сегодня, 11:45
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Липчан зовут в подземный переход послушать стихи
«Театр под деревом» продолжает летний проект «Поэзия в городе». Стихи поэта Серебряного века прозвучат на дамбе и в подземном переходе.
«В этом чудесном подземном переходе на перекрестке миров, пространств <…> случится что-то очень сильное и мощное. Поэтому, если вы не боитесь, приходите сюда, будем чувствовать вибрацию вместе», — позвала горожан в переход арт-директор и актриса «Театра под деревом» Дина Кюнбергер.
Чтение стихов Максимилиана Волошина — четвертая часть летнего проекта «Поэзия в городе», придуманного режиссером «Театра под деревом» Анастасией Соколовой. На рассвете 22 июня любители поэзии читали стихи Максимилиана Волошина в Карьере, 23 июня, в сумерках — у Шамоновской мельницы, сегодня в 20:42 на закате еще одна акция пройдет на дамбе, недалеко от ТЦ «Метро».
— Мы намеренно выбираем переходное временное состояние. Соединение места, времени и поэзии дарит энергию. Максимилиан Волошин не очень известный поэт, но у него мощные стихи про мироздание, — рассказала GOROD48 Дина Кюнбергер.
Напомним, весной артисты и друзья липецкого «Театра под деревом» читали стихи Осипа Мандельштама в трамвае.
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