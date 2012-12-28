Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Происшествия
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21 минуту назад
40-летнего мужчину обманули при покупке летней кухни
А ещё жители Липецкой области переводили деньги на «безопасный счёт» и одалживали знакомым, от имени которых действовали мошенники.
47-летняя липчанка с 5 по 18 июня вела переговоры с мошенниками и отправила на «безопасный счёт» 845 000 рублей. 26 июня женщина обратилась в полицию.
А 43-летняя жительница Лебедяни в День молодёжи откликнулась на просьбу подруги и одолжила 9 800 рублей. Но оказалось — деньги ушли мошенникам.
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