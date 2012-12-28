40-летнего мужчину обманули при покупке летней кухни

А ещё жители Липецкой области переводили деньги на «безопасный счёт» и одалживали знакомым, от имени которых действовали мошенники.

В Красном в полицию c заявлением о мошенничестве обратился 40-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, краснинца обманули при покупке летней кухни — за неё он перевёл продавцу более 76 000 рублей, но после получения денег тот перестал выходить на связь.47-летняя липчанка с 5 по 18 июня вела переговоры с мошенниками и отправила на «безопасный счёт» 845 000 рублей. 26 июня женщина обратилась в полицию.А 43-летняя жительница Лебедяни в День молодёжи откликнулась на просьбу подруги и одолжила 9 800 рублей. Но оказалось — деньги ушли мошенникам.