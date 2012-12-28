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НЛМК Live
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23 минуты назад
На НЛМК выбрали лучшего сталевара
На Новолипецком металлургическом комбинате провели профессиональный конкурс среди сталеваров конвертера. Это одна из базовых специальностей в металлургии. В этот раз за право называться лучшим боролись 20 сотрудников комбината.
Первое место занял подручный сталевара из второго конвертерного цеха Сергей Лаврентьев. Вторым и третьим стали Дмитрий Дудкин и Сергей Тонких — представители конвертерного цеха №1. А лучшим среди молодых сотрудников стал подручный сталевара из второго конвертерного цеха Евгений Ганьшин. Он — потомственный металлург, на комбинате работали его деды и прадеды, а сейчас парень трудится в одном цехе со своим отцом.
— С детства всем говорил, что хочу работать на комбинате, как мой отец, — признаётся Евгений. — Металлургия во мне уже тогда вызывала живой интерес. Я искренне люблю свое дело и в будущем хочу стать мастером. Конкурс профмастерства — еще одна возможность заявить о себе.
Конкурсы профессионального мастерства помогают сотрудникам НЛМК обмениваться опытом и получать новые знания. Победители корпоративных соревнований участвуют в региональных и федеральных конкурсах, где подтверждают свое мастерство. В этом году в компании проведут 57 конкурсов по разным профессиям.
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