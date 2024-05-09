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Общество
1024
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства

Нас ждут танцы в библиотеке, стихи на закате и вечер памяти творческого человека.

Дождя не будет

Днём в Липецке от +25 до +27 градусов переменная облачность, преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Волгоградская, вл. 17а корп. 1;
- ул. Ленинградская, 18 корп. 1, 18 корп. 3.

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В частном секторе временно забудут об удобствах жители улиц Волгоградской, Гвардейской, Донской, Кирова, Комсомольской, Лазо, Станиславского, Степной.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Добровская, 7, 20;
- ул. Д. Писарева;
- ул. Железногорская;
- И.С. ул. Бурлакова;
- ул. М. Светлова, 10;
- ул. Патриотическая;
- ул. Тихая;
- ул. Циолковского;
- ул. Ярославская;
- пер. Новогодний;
- пос. Дачный;
- Садоводчество «Венера»;
- Садоводчество «Весна», 42;
- Садоводчество «Тракторостроитель 2»;
- Садоводчество «ТСН Трубник»
- Садоводчество «Цементник».

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С 14:00 до 17:00 погаснут лампочки:

- ул. 9-го Мая, 19, 20а, 22, 28;
- ул. Металлургов.

Пробки

Для передвижения по городу нужны две вещи – бензин и приложение, способное вовремя предупредить о пробках. Вот оно.


Временный автобусный маршрут

В Липецке ввели новый автобусный маршрут – №2к. Он будет дейстсовать не постоянно, а в период ремонта улицы Ивана Франко.

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Схема движения следующая: ул. Доменщиков» – ЛКАД (Северный обход Липецка) – ул. Баумана (в сторону Чаплыгинского шоссе) – Чаплыгинское шоссе (разворот на конечном остановочном пункте «Чаплыгинское шоссе») – ул. Баумана (в сторону п. л. Заводской) – ул. Ковалева – ЛКАД (Северный обход Липецка) – остановочный пункт «ул. Доменщиков».

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех остановках по пути следования.

Детский кинофестиваль

В 10:30 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в рамках фестиваля детских фильмов «Радуга» покажут семейную комедию «Дополнительное время». Россия, 2025 Режиссёр Руслан Бальтцер (6+).

Сводные братья Женька и Тёма недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Тёмы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачёва — будущего звёздного хоккеиста и главного кумира Женьки. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,7.

В ролях: Роман Курцын, Анна Хилькевич, Дмитрий Певцов.


Танцы

В 10:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) соберутся участники проекта «Танцы микс» (16+).

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Фото vk.com/cgb_liplib48

Это своеобразная группа здоровья, которая под руководством наставника разучивает движения под музыку.

Стихи на закате

В 20:42 на дороге в районе дамбы «Театр Под деревом» проведёт очередной поэтический перфоманс – на закате будет читать стихи (12+).

Артисты театра порадуют стихами Максимилиана Волошина (1877 - 1932), одного из ярких представителей русского «Серебряного века». Если вы будете ехать вдоль дамбы и увидите людей, декламирующих стихи – остановитесь и послушайте. В конце концов, это просто красиво.

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Анна Остроумова, портрет М.Волошина, 1927 г. 

Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов…
В них есть запах, в них есть прелесть
Умирающих цветов.

Я люблю узорный почерк —
В нем есть шорох трав сухих.
Быстрых букв знакомый очерк
Тихо шепчет грустный стих.

Мне так близко обаянье
Их усталой красоты…
Это дерева Познанья
Облетевшие цветы.

М.Волошин, 1926 г.

Памяти Андрея Ананских

В 22:00 в культурном пространстве «Мачете» (ул. Фрунзе, 5) состоится вечер памяти Андрея Ананских (16+).

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Андрей Ананских (1976 - 2025), фото vk.com

Сегодня известному липецкому музыканту, ведущему и очень творческому человеку исполнилось бы 50 лет. В социальных сетях «Мачете» вечер описывают так: «Вспомним истории, музыку, смех, встречи и те самые времена, которые навсегда остались с нами. Это не просто вечер памяти. Это возможность сказать «спасибо» тому, кто оставил след в сердцах огромного количества людей».

Липчане начали придирчивее выбирать работодателя

Три четверти липчан перед трудоустройством изучают отзывы о компании, в которой собрались работать. SuperJob отметил, что в 2024 году не интересовались мнением о потенциальном работодателе 74% липчан, а теперь их количество снизилось всего до 16%. Ещё 9% затруднились с ответом.

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Ответственно подходят к выбору работодателя мужчины: собирают информацию 76% против 70% у женщин.

Особенно щепетильны те, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей в месяц: 81% проверяют потенциального работодателя.

Зарплата

Сервис по поиску работы hh.ru на основании резюме поделился зарплатными ожиданиями работников в Центральном федеральном округе.

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Так, в сфере финансов и бухгалтерии люди ищут работу с оплатой в среднем 151 900 рублей. В области продаж и обслуживания клиентов – 117 100 рублей, информационных технологий – 100 000 рублей. Маркетинга, рекламы и PR – 93 800 рублей. Но это – лидеры. В среднем же жители центральных регионов России хотели бы зарабатывать 76 500 рублей.

Дорогие липчане! Подходит к концу первый месяц лета – время несётся вперёд в круговороте новостей. Не пропустить важную информацию вам поможет лента новостей GOROD48: она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Кто ша
27 минут назад
Автобус 2к это хорошо только не понятно где разворачивается 347 и 315 где-то по Канстантиновой кружится хотя бы схему движения нарисовали
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