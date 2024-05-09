Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства

Нас ждут танцы в библиотеке, стихи на закате и вечер памяти творческого человека.

Днём в Липецке от +25 до +27 градусов переменная облачность, преимущественно без осадков.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- ул. Ленинградская, 18 корп. 1, 18 корп. 3.





















В Липецке ввели новый автобусный маршрут – №2к. Он будет дейстсовать не постоянно, а в период ремонта улицы Ивана Франко.









В 10:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) соберутся участники проекта «Танцы микс» (16+).









Фото vk.com/cgb_liplib48

Артисты театра порадуют стихами Максимилиана Волошина (1877 - 1932), одного из ярких представителей русского «Серебряного века». Если вы будете ехать вдоль дамбы и увидите людей, декламирующих стихи – остановитесь и послушайте. В конце концов, это просто красиво.









Анна Остроумова, портрет М.Волошина, 1927 г.





Умирающих цветов.









Мне так близко обаянье

В 22:00 в культурном пространстве «Мачете» (ул. Фрунзе, 5) состоится вечер памяти Андрея Ананских (16+).









Андрей Ананских (1976 - 2025), фото vk.com

Три четверти липчан перед трудоустройством изучают отзывы о компании, в которой собрались работать. SuperJob отметил, что в 2024 году не интересовались мнением о потенциальном работодателе 74% липчан, а теперь их количество снизилось всего до 16%. Ещё 9% затруднились с ответом.









Сервис по поиску работы hh.ru на основании резюме поделился зарплатными ожиданиями работников в Центральном федеральном округе.









- ул. Волгоградская, вл. 17а корп. 1;В частном секторе временно забудут об удобствах жители улиц Волгоградской, Гвардейской, Донской, Кирова, Комсомольской, Лазо, Станиславского, Степной.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Добровская, 7, 20;- ул. Д. Писарева;- ул. Железногорская;- И.С. ул. Бурлакова;- ул. М. Светлова, 10;- ул. Патриотическая;- ул. Тихая;- ул. Циолковского;- ул. Ярославская;- пер. Новогодний;- пос. Дачный;- Садоводчество «Венера»;- Садоводчество «Весна», 42;- Садоводчество «Тракторостроитель 2»;- Садоводчество «ТСН Трубник»- Садоводчество «Цементник».С 14:00 до 17:00 погаснут лампочки:- ул. 9-го Мая, 19, 20а, 22, 28;- ул. Металлургов.Для передвижения по городу нужны две вещи – бензин и приложение, способное вовремя предупредить о пробках. Вот оно.Схема движения следующая: ул. Доменщиков» – ЛКАД (Северный обход Липецка) – ул. Баумана (в сторону Чаплыгинского шоссе) – Чаплыгинское шоссе (разворот на конечном остановочном пункте «Чаплыгинское шоссе») – ул. Баумана (в сторону п. л. Заводской) – ул. Ковалева – ЛКАД (Северный обход Липецка) – остановочный пункт «ул. Доменщиков».Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех остановках по пути следования.В 10:30 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в рамках фестиваля детских фильмов «Радуга» покажут семейную комедию «Дополнительное время». Россия, 2025 Режиссёр Руслан БальтцерСводные братья Женька и Тёма недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Тёмы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачёва — будущего звёздного хоккеиста и главного кумира Женьки. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,7.Роман Курцын, Анна Хилькевич, Дмитрий Певцов.Это своеобразная группа здоровья, которая под руководством наставника разучивает движения под музыку.В 20:42 на дороге в районе дамбы «Театр Под деревом» проведёт очередной поэтический перфоманс – на закате будет читать стихиЯ люблю усталый шелестСтарых писем, дальних слов…В них есть запах, в них есть прелестьЯ люблю узорный почерк —В нем есть шорох трав сухих.Быстрых букв знакомый очеркТихо шепчет грустный стих.Их усталой красоты…Это дерева ПознаньяОблетевшие цветы.М.Волошин, 1926 г.Сегодня известному липецкому музыканту, ведущему и очень творческому человеку исполнилось бы 50 лет. В социальных сетях «Мачете» вечер описывают так: «Вспомним истории, музыку, смех, встречи и те самые времена, которые навсегда остались с нами. Это не просто вечер памяти. Это возможность сказать «спасибо» тому, кто оставил след в сердцах огромного количества людей».Ответственно подходят к выбору работодателя мужчины: собирают информацию 76% против 70% у женщин.Особенно щепетильны те, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей в месяц: 81% проверяют потенциального работодателя.Так, в сфере финансов и бухгалтерии люди ищут работу с оплатой в среднем 151 900 рублей. В области продаж и обслуживания клиентов – 117 100 рублей, информационных технологий – 100 000 рублей. Маркетинга, рекламы и PR – 93 800 рублей. Но это – лидеры. В среднем же жители центральных регионов России хотели бы зарабатывать 76 500 рублей.