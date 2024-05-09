Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Нас ждут танцы в библиотеке, стихи на закате и вечер памяти творческого человека.
Днём в Липецке от +25 до +27 градусов переменная облачность, преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Ленинградская, 18 корп. 1, 18 корп. 3.
В частном секторе временно забудут об удобствах жители улиц Волгоградской, Гвардейской, Донской, Кирова, Комсомольской, Лазо, Станиславского, Степной.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Добровская, 7, 20;
- ул. Д. Писарева;
- ул. Железногорская;
- И.С. ул. Бурлакова;
- ул. М. Светлова, 10;
- ул. Патриотическая;
- ул. Тихая;
- ул. Циолковского;
- ул. Ярославская;
- пер. Новогодний;
- пос. Дачный;
- Садоводчество «Венера»;
- Садоводчество «Весна», 42;
- Садоводчество «Тракторостроитель 2»;
- Садоводчество «ТСН Трубник»
- Садоводчество «Цементник».
- ул. 9-го Мая, 19, 20а, 22, 28;
- ул. Металлургов.
Пробки
Для передвижения по городу нужны две вещи – бензин и приложение, способное вовремя предупредить о пробках. Вот оно.
Временный автобусный маршрут
В Липецке ввели новый автобусный маршрут – №2к. Он будет дейстсовать не постоянно, а в период ремонта улицы Ивана Франко.
Схема движения следующая: ул. Доменщиков» – ЛКАД (Северный обход Липецка) – ул. Баумана (в сторону Чаплыгинского шоссе) – Чаплыгинское шоссе (разворот на конечном остановочном пункте «Чаплыгинское шоссе») – ул. Баумана (в сторону п. л. Заводской) – ул. Ковалева – ЛКАД (Северный обход Липецка) – остановочный пункт «ул. Доменщиков».
Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех остановках по пути следования.
Детский кинофестиваль
В 10:30 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в рамках фестиваля детских фильмов «Радуга» покажут семейную комедию «Дополнительное время». Россия, 2025 Режиссёр Руслан Бальтцер (6+).
Сводные братья Женька и Тёма недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Тёмы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачёва — будущего звёздного хоккеиста и главного кумира Женьки. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,7.
В ролях: Роман Курцын, Анна Хилькевич, Дмитрий Певцов.
Танцы
В 10:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) соберутся участники проекта «Танцы микс» (16+).
Фото vk.com/cgb_liplib48
Это своеобразная группа здоровья, которая под руководством наставника разучивает движения под музыку.
Стихи на закате
В 20:42 на дороге в районе дамбы «Театр Под деревом» проведёт очередной поэтический перфоманс – на закате будет читать стихи (12+).
Артисты театра порадуют стихами Максимилиана Волошина (1877 - 1932), одного из ярких представителей русского «Серебряного века». Если вы будете ехать вдоль дамбы и увидите людей, декламирующих стихи – остановитесь и послушайте. В конце концов, это просто красиво.
Анна Остроумова, портрет М.Волошина, 1927 г.
Старых писем, дальних слов…
В них есть запах, в них есть прелесть
Умирающих цветов.
В нем есть шорох трав сухих.
Быстрых букв знакомый очерк
Тихо шепчет грустный стих.
Мне так близко обаяньеИх усталой красоты…
Это дерева Познанья
Облетевшие цветы.
М.Волошин, 1926 г.
Памяти Андрея Ананских
В 22:00 в культурном пространстве «Мачете» (ул. Фрунзе, 5) состоится вечер памяти Андрея Ананских (16+).
Андрей Ананских (1976 - 2025), фото vk.com
Сегодня известному липецкому музыканту, ведущему и очень творческому человеку исполнилось бы 50 лет. В социальных сетях «Мачете» вечер описывают так: «Вспомним истории, музыку, смех, встречи и те самые времена, которые навсегда остались с нами. Это не просто вечер памяти. Это возможность сказать «спасибо» тому, кто оставил след в сердцах огромного количества людей».
Липчане начали придирчивее выбирать работодателя
Три четверти липчан перед трудоустройством изучают отзывы о компании, в которой собрались работать. SuperJob отметил, что в 2024 году не интересовались мнением о потенциальном работодателе 74% липчан, а теперь их количество снизилось всего до 16%. Ещё 9% затруднились с ответом.
Ответственно подходят к выбору работодателя мужчины: собирают информацию 76% против 70% у женщин.
Особенно щепетильны те, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей в месяц: 81% проверяют потенциального работодателя.
Зарплата
Сервис по поиску работы hh.ru на основании резюме поделился зарплатными ожиданиями работников в Центральном федеральном округе.
Так, в сфере финансов и бухгалтерии люди ищут работу с оплатой в среднем 151 900 рублей. В области продаж и обслуживания клиентов – 117 100 рублей, информационных технологий – 100 000 рублей. Маркетинга, рекламы и PR – 93 800 рублей. Но это – лидеры. В среднем же жители центральных регионов России хотели бы зарабатывать 76 500 рублей.
Дорогие липчане! Подходит к концу первый месяц лета – время несётся вперёд в круговороте новостей. Не пропустить важную информацию вам поможет лента новостей GOROD48: она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
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