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13 минут назад

40-летняя женщина за рулём «Киа» врезалась в дерево

Пострадал её 38-летний пассажир.

26 июня около шести утра в Усмани на улице Достоевского 40-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа Рио» съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадал её 38-летний пассажир.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, за трое суток на дорогах Липецкой области произошло два ДТП, в которых пострадали два человека.

28 июня в 20:45 на улице Липовской в Липецке 57-летний водитель автомобиля «Шкода-Карок» при движении задним ходом во дворе сбил 68-летнюю пенсионерку. Женщина была госпитализирована.
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