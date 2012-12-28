Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Происшествия
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13 минут назад
40-летняя женщина за рулём «Киа» врезалась в дерево
Пострадал её 38-летний пассажир.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, за трое суток на дорогах Липецкой области произошло два ДТП, в которых пострадали два человека.
28 июня в 20:45 на улице Липовской в Липецке 57-летний водитель автомобиля «Шкода-Карок» при движении задним ходом во дворе сбил 68-летнюю пенсионерку. Женщина была госпитализирована.
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