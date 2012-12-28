40-летняя женщина за рулём «Киа» врезалась в дерево

Пострадал её 38-летний пассажир.

26 июня около шести утра в Усмани на улице Достоевского 40-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа Рио» съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадал её 38-летний пассажир.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, за трое суток на дорогах Липецкой области произошло два ДТП, в которых пострадали два человека.28 июня в 20:45 на улице Липовской в Липецке 57-летний водитель автомобиля «Шкода-Карок» при движении задним ходом во дворе сбил 68-летнюю пенсионерку. Женщина была госпитализирована.