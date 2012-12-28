Липецк — на 49 месте по вводу жилья

На одного жителя Липецка в прошлом году пришлось 0,589 квадратного метра построенного жилья — город занял 49 место в рейтинге по объемам ввода жилья в расчете на одного жителя по итогам 2025 года.

Рейтинг подготовило РИА Новости на основе данных о жилищном строительстве в 100 городах страны. Населенные пункты сравнивались по количеству квадратных метров жилья, введенных в 2025 году, в пересчете на одного жителя.Так, в Липецке по итогам прошлого года на одного человека пришлось 0,589 квадратного метра построенного жилья, а в целом в городе построено 285 тысяч квадратных метров, на 11,3% меньше, чем годом ранее. В общем объеме жилья, построенного в регионе, доля Липецка составила 41,7%. Средний уровень обеспеченности жильем в Липецке по итогам года составил 34,7 квадратного метра на человека.В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2025 году строители ввели в эксплуатацию 0,741 квадратных метра жилья, при этом один и более квадратного метра на человека, введены в 16 городах России. Уровень обеспеченности жильем на одного жителя страны составил 30,1 квадратного метра. Лидером рейтинга стал Кызыл, где на одного жителя по итогам года пришлось 2,35 квадратного метра введенного жилья. На втором месте — Краснодар с показателем 2,15 квадратного метра жилья на одного жителя. Третью строчку рейтинга заняла Тюмень, где на одного жителя в 2025 году введено 1,99 квадратного метра. В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2025 году введено в Мурманске (0,03 квадратного метра), Петропавловске-Камчатском (0,08 квадратного метра) и Комсомольске-на-Амуре (0,09 квадратного метра).