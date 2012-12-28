Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Общество
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сегодня, 11:49
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В Липецкой области ещё пять стобалльников
Четверо выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по информатике, причём трое из них — из лицея №5 Ельца.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, 100 баллов по информатике получили четыре выпускника, при этом трое из них — ученицы лицея №5 Ельца: Арина Карасева, Мария Самсонова и Елизавета Мешкова. Причём Елизавета Мешкова и Мария Самсонова стали мультибалльниками, набрав 100 баллов ещё и по математике.
Также 100 баллов на ЕГЭ по информатике набрал Алексей Чернышов из школы села Становое.
А 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку получила выпускница школы №51 Липецка Злата Кущенко.
Всего, по последним данным, в Липецкой области уже 59 стобалльников. Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по биологии: по этому предмету в Липецкой области никто не набрал 100 баллов.
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