Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Общество
Ректор Олег Янушевич: «Эффект от липецкого медвуза — вау!»
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
38-летнего липчанина подозревают в поджоге дачи бывшей тёщи
Происшествия
40-летняя женщина за рулём «Киа» врезалась в дерево
Происшествия
В Липецкой области до +28, дожди пройдут лишь местами
Погода в Липецке
Победа в чемпионате России принесла липчанке 500 тысяч рублей
Спорт
В районах Тракторного и Дикого частично отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области красный уровень воздушной тревоги
Происшествия
Более 300 девятиклассников сегодня сдают ОГЭ
Общество
Читать все
38-летнего липчанина подозревают в поджоге дачи бывшей тёщи
Происшествия
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
Победа в чемпионате России принесла липчанке 500 тысяч рублей
Спорт
Липчан зовут в подземный переход послушать стихи
Общество
Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Общество
40-летняя женщина за рулём «Киа» врезалась в дерево
Происшествия
В Липецкой области ещё пять стобалльников
Общество
Более 300 девятиклассников сегодня сдают ОГЭ
Общество
В Липецкой области красный уровень воздушной тревоги
Происшествия
40-летнего мужчину обманули при покупке летней кухни
Происшествия
Читать все
Общество
451
сегодня, 11:49
3

В Липецкой области ещё пять стобалльников

Четверо выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по информатике, причём трое из них — из лицея №5 Ельца.

Пять выпускников в Липецкой области сдали ЕГЭ по английскому языку и информатике на 100 баллов.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, 100 баллов по информатике получили четыре выпускника, при этом трое из них — ученицы лицея №5 Ельца: Арина Карасева, Мария Самсонова и Елизавета Мешкова. Причём Елизавета Мешкова и Мария Самсонова стали мультибалльниками, набрав 100 баллов ещё и по математике.

Также 100 баллов на ЕГЭ по информатике набрал Алексей Чернышов из школы села Становое.

А 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку получила выпускница школы №51 Липецка Злата Кущенко.

Всего, по последним данным, в Липецкой области уже 59 стобалльников. Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по биологии: по этому предмету в Липецкой области никто не набрал 100 баллов. 

ЕГЭ
школа
2
0
0
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
20 минут назад
А почему школа-35 не значиться?
Ответить
Старый Ворчун
58 минут назад
Стобальник, а не СтобалЛьник, позорище.
Ответить
Роман
2 минуты назад
У Вас точно по русскому языку было не 100 баллов. Написано верно.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить