Общество
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Ректор Олег Янушевич: «Эффект от липецкого медвуза — вау!»
В Липецке второй год подряд идет набор в филиал Российского университета медицины. В этом году у абитуриентов появился новый выбор — педиатрия. Ректор головного вуза Олег Янушевич лично оценил ход приемной кампании, оснащение аудиторий и планы по развитию медицинского образования в регионе.
На этой неделе филиал посетил ректор головного университета Олег Янушевич. Он проверил, как организована приемная кампания, и поделился впечатлениями:
— У меня от липецкого филиала эффект вау! Я почувствовал это с первого дня, когда оказался в этом здании, и планка не снизилась. Первый год прошел очень успешно. У нас не было кадрового дефицита, который прогнозировали недоброжелатели. Филиал отлично оснащен — один из лучших для первого курса. Здесь лучший анатомический музей, прекрасные аудитории и, что важно, прекрасные студенты!
За короткий срок в филиале удалось сформировать команду из липецких преподавателей. Из Москвы приезжают только несколько педагогов, причем некоторые уже заявили, что хотели бы работать здесь на постоянной основе. Каждую пятницу в Липецк приезжают академики — они тоже высоко оценили оснащение вуза и мотивированность студентов.
В этом году в липецком филиале РУМ — второй набор. Приемная комиссия работает по адресу: площадь Плеханова, 5. Хотя большинство абитуриентов подают документы через «Госуслуги», в комиссии готовы ответить на все вопросы. Сроки приема: до 25 июля — по результатам ЕГЭ, до 10 июля — по внутренним вступительным испытаниям.
Теперь поступить можно не только на «Лечебное дело», но и на «Педиатрию». А через год в планах — открытие направления «Стоматология». Ректор уверен, что количество студентов будет расти.
После шести лет обучения выпускники будут обязаны отработать врачами в больницах и поликлиниках Липецкой области от трех до пяти лет.
Филиал предлагает студентам передовую образовательную среду: современные аудитории с инновационным оборудованием (виртуальные анатомические столы, VR-очки для изучения анатомии, УЗИ-аппарат, лазерная установка, реалистичные манекены для отработки навыков в экстренных ситуациях), а также современные лаборатории и симуляционные классы.
С этого года по государственной программе «Молодой специалист» за каждой учебной группой закрепят преподавателей-наставников, которые помогут будущим медикам освоиться в профессии.
Кстати, визит Олега Янушевича в Липецк не ограничился приемной кампанией. На Петербургском экономическом форуме он подписал соглашение с губернатором Игорем Артамоновым о создании на территории ОЭЗ «Липецк» технопарка для производства научных разработок Российского университета медицины. В основе проекта — наработки университета, которые ведутся с 2015 года. Теперь стороны приступают к практической реализации соглашения.
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