Ректор Олег Янушевич: «Эффект от липецкого медвуза — вау!»

В Липецке второй год подряд идет набор в филиал Российского университета медицины. В этом году у абитуриентов появился новый выбор — педиатрия. Ректор головного вуза Олег Янушевич лично оценил ход приемной кампании, оснащение аудиторий и планы по развитию медицинского образования в регионе.

В липецком филиале Российского университета медицины (РУМ) 20 июня стартовала приемная кампания. На данный момент подана 41 заявка, но это пока только от выпускников прошлых лет. Основной наплыв абитуриентов ожидается после подведения итогов ЕГЭ и выпускных. Кстати, вчерашние школьники в день выпускного бала «Липецкие зори» с удовольствием фотографировались на фоне здания медвуза — то ли оценили красивую локацию, то ли уже присматриваются к будущему месту учебы.На этой неделе филиал посетил ректор головного университета Олег Янушевич. Он проверил, как организована приемная кампания, и поделился впечатлениями:— У меня от липецкого филиала эффект вау! Я почувствовал это с первого дня, когда оказался в этом здании, и планка не снизилась. Первый год прошел очень успешно. У нас не было кадрового дефицита, который прогнозировали недоброжелатели. Филиал отлично оснащен — один из лучших для первого курса. Здесь лучший анатомический музей, прекрасные аудитории и, что важно, прекрасные студенты!За короткий срок в филиале удалось сформировать команду из липецких преподавателей. Из Москвы приезжают только несколько педагогов, причем некоторые уже заявили, что хотели бы работать здесь на постоянной основе. Каждую пятницу в Липецк приезжают академики — они тоже высоко оценили оснащение вуза и мотивированность студентов.В этом году в липецком филиале РУМ — второй набор. Приемная комиссия работает по адресу: площадь Плеханова, 5. Хотя большинство абитуриентов подают документы через «Госуслуги», в комиссии готовы ответить на все вопросы. Сроки приема: до 25 июля — по результатам ЕГЭ, до 10 июля — по внутренним вступительным испытаниям.Теперь поступить можно не только на «Лечебное дело», но и на «Педиатрию». А через год в планах — открытие направления «Стоматология». Ректор уверен, что количество студентов будет расти.После шести лет обучения выпускники будут обязаны отработать врачами в больницах и поликлиниках Липецкой области от трех до пяти лет.Филиал предлагает студентам передовую образовательную среду: современные аудитории с инновационным оборудованием (виртуальные анатомические столы, VR-очки для изучения анатомии, УЗИ-аппарат, лазерная установка, реалистичные манекены для отработки навыков в экстренных ситуациях), а также современные лаборатории и симуляционные классы.С этого года по государственной программе «Молодой специалист» за каждой учебной группой закрепят преподавателей-наставников, которые помогут будущим медикам освоиться в профессии.Кстати, визит Олега Янушевича в Липецк не ограничился приемной кампанией. На Петербургском экономическом форуме он подписал соглашение с губернатором Игорем Артамоновым о создании на территории ОЭЗ «Липецк» технопарка для производства научных разработок Российского университета медицины. В основе проекта — наработки университета, которые ведутся с 2015 года. Теперь стороны приступают к практической реализации соглашения.