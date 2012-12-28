38-летнего липчанина подозревают в поджоге дачи бывшей тёщи

Ущерб составил 300 тысяч рублей.









Отдел полиции №4 возбудил уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ, санкции которой – до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Отдел полиции №4 возбудил уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ, санкции которой – до пяти лет лишения свободы.

38-летнего липчанина задержали по подозрению в поджоге дачного дома бывшей тещи. 55-летняя женщина обратилась в полицию 17 июня. Ущерб составил 300 тысяч рублей.«По данным следствия, прибыв к дому родственницы, мужчина кирпичом разбил окно и поджёг дом», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.