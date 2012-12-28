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сегодня, 07:15
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38-летнего липчанина подозревают в поджоге дачи бывшей тёщи

Ущерб составил 300 тысяч рублей.

38-летнего липчанина задержали по подозрению в поджоге дачного дома бывшей тещи. 55-летняя женщина обратилась в полицию 17 июня. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

«По данным следствия, прибыв к дому родственницы, мужчина кирпичом разбил окно и поджёг дом», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

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Отдел полиции №4 возбудил уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ, санкции которой – до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
ЛТЗ
12 минут назад
Теща, это не родственница !
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Гость
13 минут назад
Зять наверное лентяй?
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Садовод
30 минут назад
Вот к чему приводит нещадная эксплуатация зятя на садовом участке тёщи
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