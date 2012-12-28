Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Происшествия
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сегодня, 07:15
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38-летнего липчанина подозревают в поджоге дачи бывшей тёщи
Ущерб составил 300 тысяч рублей.
«По данным следствия, прибыв к дому родственницы, мужчина кирпичом разбил окно и поджёг дом», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Отдел полиции №4 возбудил уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ, санкции которой – до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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