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ООО «Трейд Дом»: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
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Бизнес
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сегодня, 13:15
ООО «Трейд Дом»: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
в период проведении выборов в Липецкий областной Совет депутатов восьмого созыва и выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, которые состоятся 20 сентября 2026 года.
Размер и другие условия оплаты работ (услуг) следующие:
Информационный материал формата 3 х 6 м.
баннерное полотно – 305 р./кв.м.
виниловая пленка – 378 р./кв.м.
Информационный материал формата 1,2 м. х 1,8 м.
скроллерная бумага – 900 р./кв.м.
баннерное полотно – 305 р./кв.м.
виниловая пленка - 378 р./кв.м.
Информационный материал формата 3 х 1,4м.
баннерное полотно – 305 р./кв.м.
Информационный материал формата 3 х 4 м.
Баннерное полотно - 305 р./кв.м.
Цены указаны с учетом НДС (5 %)
Юр. адрес: 398050, г. Липецк, ул. Советская, строение № 64 помещение № 30. т. 8 (4742) 227911, 227912 e - mail brand@megakom48.ru