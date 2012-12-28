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сегодня, 13:15

ООО «Трейд Дом»: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации

в период проведении выборов в Липецкий областной Совет депутатов восьмого созыва и выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, которые состоятся 20 сентября 2026 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Дом» (ИНН 4825084224) сообщает о своей готовности на равных условиях оплаты выполнить работы (оказать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов и их последующему размещению на конструкциях наружной рекламы при проведении выборов в Липецкий областной Совет депутатов восьмого созыва и выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, которые состоятся 20 сентября 2026 года.

Размер и другие условия оплаты работ (услуг) следующие:

Информационный материал формата 3 х 6 м.
баннерное полотно – 305 р./кв.м.
виниловая пленка – 378 р./кв.м.

Информационный материал формата 1,2 м. х 1,8 м.
скроллерная бумага – 900 р./кв.м.
баннерное полотно – 305 р./кв.м.
виниловая пленка - 378 р./кв.м.

Информационный материал формата 3 х 1,4м.
баннерное полотно – 305 р./кв.м.

Информационный материал формата 3 х 4 м.
Баннерное полотно - 305 р./кв.м.

Цены указаны с учетом НДС (5 %)

Юр. адрес: 398050, г. Липецк, ул. Советская, строение № 64 помещение № 30. т. 8 (4742) 227911, 227912 e - mail brand@megakom48.ru

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