ООО «Трейд Дом»: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации

в период проведении выборов в Липецкий областной Совет депутатов восьмого созыва и выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, которые состоятся 20 сентября 2026 года.