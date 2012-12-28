Много лет шла к цели: Лиза Петлякова – чемпионка России по женской борьбе

А Олеся Безуглова в третий раз на пьедестале и собрала полную коллекцию медалей.

Шевченко – вторая, «бронзу» с пробившейся на пьедестал почёта через утешительные схватки Кошкиной разделила Вусала Парфианович из Дагестана. Ни у кого на подиуме не могло возникнуть даже тени сомнения в превосходстве Петляковой: три победы, две из которых над медалистками турнира!









Лиза выше всех. К слову, победа принесла её денежный приз в 500 тысяч рублей

Жребий немилосердно свёл нашу спортсменку уже в первой схватке с будущей чемпионкой Ксенией Бураковой из Дагестана – южанке посчастливилось выиграть, а Безуглова сразу отправилась в утешительную сетку, в которой могла рассчитывать, максимум, на 3-е место. Победы над Лилией Нуралиевой из Орла и вице-чемпионкой России-2023 Валентиной Тохтоевой открыли Олесе дорогу на пьедестал. На вершине расположилась Буракова, на второй ступени – Екатерина Парамонова (Ленинградская область), на третьей – Безуглова и Милена Бигулова из Северной Осетии.













Олеся Безуглова слева

Формально девушки представляют Санкт-Петербурге, в котором учатся и тренируются. Но обе не забывают и об «альма-матер». Мастер спорта международного класса Петлякова чуть ли не половину своего времени проводит с СШОР №9 и родном клубе «Богатырь»: занимается сама, проводит мастер-классы, делится опытом с молодыми коллегами. В этот день нельзя не вспомнить тренера, благодаря которому «звездные» девчонки сделали первые шаги на борцовском ковре, ставшие началом большого пути – Сергея Яковлева. Ему сейчас особенно нужны слова поддержки, весь спортивный мир Липецка желает ему здоровья.





Фото Федерации спортивной борьбы России