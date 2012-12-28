Спорт
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сегодня, 17:24
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Много лет шла к цели: Лиза Петлякова – чемпионка России по женской борьбе
А Олеся Безуглова в третий раз на пьедестале и собрала полную коллекцию медалей.
До этого Лиза гремела в младших возрастах: в 2005 году победила в первенстве мира, а в 2024 году – в первенстве Европы среди молодёжи до 23-х лет. А на взрослых чемпионатах страны дважды была 3-й – в 2022 и 2024 году. И вот он, долгожданный прорыв…
В весовой категории до 68 кг за победу боролись 13 сильнейших спортсменок страны. Петлякова начала своё выступление с четвертьфинала, в котором сломила сопротивление Екатерины Кошкиной из Татарстана, будущей «бронзовой» призёрки соревнований.
В полуфинале была победа над 27-летней уроженкой Мариуполя, ныне представляющей Брянск, Дарьей Бобрулько, в прошлом занимавшей 3-и места на юниорских первенствам Европы и мира (оба в 2018 году) и обладательницы трех «бронзовых» медалей чемпионата России (2019, 2021, 2022 гг.). В финале Лизе противостояла москвичка Алина Шевченко, победительница первенства России до 23-х лет-2025. Петлякова поначалу проигрывала, но в итоге сумела переломить ход поединка и добилась, чтобы судья на ковре победно поднял вверх именно её руку.
Шевченко – вторая, «бронзу» с пробившейся на пьедестал почёта через утешительные схватки Кошкиной разделила Вусала Парфианович из Дагестана. Ни у кого на подиуме не могло возникнуть даже тени сомнения в превосходстве Петляковой: три победы, две из которых над медалистками турнира!
Лиза выше всех. К слову, победа принесла её денежный приз в 500 тысяч рублей
В весовой категории до 72 кг ещё одна воспитанница СШОР №9 Олеся Безуглова взяла «бронзу».
Жребий немилосердно свёл нашу спортсменку уже в первой схватке с будущей чемпионкой Ксенией Бураковой из Дагестана – южанке посчастливилось выиграть, а Безуглова сразу отправилась в утешительную сетку, в которой могла рассчитывать, максимум, на 3-е место. Победы над Лилией Нуралиевой из Орла и вице-чемпионкой России-2023 Валентиной Тохтоевой открыли Олесе дорогу на пьедестал. На вершине расположилась Буракова, на второй ступени – Екатерина Парамонова (Ленинградская область), на третьей – Безуглова и Милена Бигулова из Северной Осетии.
Олеся Безуглова слева
Безуглова – ровесница Петляковой, ей тоже 23 года, за три года она выиграла полный комплект медалей взрослых чемпионатов страны: в 2024 году взяла «золото», в 2025 году - «серебро», теперь «бронзу».
Формально девушки представляют Санкт-Петербурге, в котором учатся и тренируются. Но обе не забывают и об «альма-матер». Мастер спорта международного класса Петлякова чуть ли не половину своего времени проводит с СШОР №9 и родном клубе «Богатырь»: занимается сама, проводит мастер-классы, делится опытом с молодыми коллегами. В этот день нельзя не вспомнить тренера, благодаря которому «звездные» девчонки сделали первые шаги на борцовском ковре, ставшие началом большого пути – Сергея Яковлева. Ему сейчас особенно нужны слова поддержки, весь спортивный мир Липецка желает ему здоровья.
Фото Федерации спортивной борьбы России
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