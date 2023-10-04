Россиян с зарплатой от 100 тыс. стало почти вдвое больше

Россиян с зарплатой от 100 тыс. рублей стало больше на 2 млн, говорится в исследовании FinExpertiza. Количество работников крупных и средних предприятий с таким доходом выросло на 72% за два года, к апрелю 2023-го достигнув 4,88 млн. Это около 17,4% всех занятых, или примерно каждый шестой, отмечается в исследовании.





Увеличение доходов связано с ростом объемов государственных заказов, считает заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Также повлияло повышение МРОТ, отметила она.



С учетом роста цен и снижения курса рубля к доллару, заработки россиян продолжат увеличиваться, уверен эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа. При этом повышение зарплат, вероятно, не будет опережать реальную инфляцию, добавил эксперт.



Реальные располагаемые доходы россиян (с поправкой на инфляцию и за вычетом налогов) в первом полугодии 2023-го увеличились на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщают



Рост зарплат фиксируется на фоне кадрового голода, который есть в ряде отраслей, отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Увеличение доходов связано с ростом объемов государственных заказов, считает заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Также повлияло повышение МРОТ, отметила она.С учетом роста цен и снижения курса рубля к доллару, заработки россиян продолжат увеличиваться, уверен эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа. При этом повышение зарплат, вероятно, не будет опережать реальную инфляцию, добавил эксперт.Реальные располагаемые доходы россиян (с поправкой на инфляцию и за вычетом налогов) в первом полугодии 2023-го увеличились на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщают «‎Известия» со ссылкой на Росстат.