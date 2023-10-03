Происшествия
сегодня, 10:56
Пострадавший при пожаре в гараже 34-летний мужчина умер в больнице
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Мужчина умер от ожогов сегодня утром.
Сегодня в пять утра в ожоговом центре умер 34-летний мужчина, которого накануне с ожогами 51% тела доставила санавиация из Грязей.
Мужчина не прожил после пожара и сутки.
Напомним, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, 2 октября в 06:24 в Грязях на улице Правды горел кирпичный гараж, при пожаре пострадал молодой мужчина: у него были обожжены голова, руки, ноги, туловище, также у него диагностировали серьёзную термоингаляционную травму.
Мужчина не прожил после пожара и сутки.
Напомним, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, 2 октября в 06:24 в Грязях на улице Правды горел кирпичный гараж, при пожаре пострадал молодой мужчина: у него были обожжены голова, руки, ноги, туловище, также у него диагностировали серьёзную термоингаляционную травму.
1168