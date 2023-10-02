В Чехии изъята машина с российскими номерами

Власти Германии располагают информацией о конфискации в Чехии по меньшей мере одного автомобиля из России. Об этом правительство ФРГ сообщило в ответе на запрос депутата бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгения Шмидта, который оказался в распоряжении «Известий».

«Федеральному правительству известно, что в Чехии произошел случай конфискации частного легкового автомобиля, прибывшего из России», — говорится в письме. Первые случаи изъятия машин с российскими номерами были зарегистрированы в Германии. Свои действия немецкая таможня обосновала исполнением санкций Евросоюза, сославшись на статью 3i регламента Совета ЕС №833/2014. О запрете на въезд для автомобилей с российскими номерами ранее сообщали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Норвегия.