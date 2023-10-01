Липецкие полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков в регион

Дурман в Липецкую область возили три жителя Средней Азии, зарегистрированные в Подмосковье.

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Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в сентябре 2023 года в результате ночной операции оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками автоинспекции по Становлянскому району остановили автомобиль, которым управлял 40-летний житель Средней Азии. В салоне машины находились два его соотечественника 1995 и 1996 года рождения.



В ходе досмотра у водителя и пассажиров из карманов верхней одежды полицейскими были изъяты полимерные свертки с запрещёнными веществами общей массой 316 грамм, из которых почти 215 грамм героина, 14,86 грамм метадона и более 80 грамм синтетических наркотиков.



Установлено, что иностранцы легально находились на территории России и были временно зарегистрированы на территории Москвы и Московской области.



Следственным квалифицированы по ч. 3 ст.30, п «г» ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Видео УМВД РФ по Липецкой области

