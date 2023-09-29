43-летний рецидивист из Тамбова обокрал в Липецке магазин спортивного питания

За кражу 23 500 рублей мужчина проведёт в колонии строгого режима 2,5 года.

Октябрьский районный суд вынес приговор 43-летнему неоднократно судимому за кражи тамбовчанину за очередную кражу с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба потерпевшему.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 25 мая этого года около 10:35 в бизнес-центре «Виктория» на проспекте Победы мужчина путем подбора ключа открыл дверь магазина спортивного питания «СпортНутритион» и похитил оттуда 23 500 рублей наличными, после чего скрылся. Но уже 14 июня мужчину задержали, а 15-го заключили под стражу на время следствия.



Подсудимый признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.



Cуд признал тамбовчанина виновным в краже и приговорил за неё к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Но по совокупности приговоров (мужчине ранее заменили лишение на ограничение свободы и большую часть наказания — 3 года 1 месяц 18 дней он не отбыл) ему окончательно назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.