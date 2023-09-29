Происшествия

сегодня, 12:13

43-летний рецидивист из Тамбова обокрал в Липецке магазин спортивного питания

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#кража
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43-летний рецидивист из Тамбова обокрал в Липецке магазин спортивного питания

За кражу 23 500 рублей мужчина проведёт в колонии строгого режима 2,5 года.

Октябрьский районный суд вынес приговор 43-летнему неоднократно судимому за кражи тамбовчанину за очередную кражу с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 25 мая этого года около 10:35 в бизнес-центре «Виктория» на проспекте Победы мужчина путем подбора ключа открыл дверь магазина спортивного питания «СпортНутритион» и похитил оттуда 23 500 рублей наличными, после чего скрылся. Но уже 14 июня мужчину задержали, а 15-го заключили под стражу на время следствия.

Подсудимый признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Cуд признал тамбовчанина виновным в краже и приговорил за неё к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Но по совокупности приговоров (мужчине ранее заменили лишение на ограничение свободы и большую часть наказания — 3 года 1 месяц 18 дней он не отбыл) ему окончательно назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
2 474
#кража
1

Комментарии (2)

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ттт

сегодня, 12:57
думал небось "нажрусь спортивной хавки и всех победю, а нет так убегу", на взлете подрезали гиганта мысли.
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Наталья

сегодня, 12:23
Совсем в Тамбовской области оголодали, то рыбу из пруда творят, то спортивное питание......))))))
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
58
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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