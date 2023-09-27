Общество

сегодня, 13:23

Автостанция «Сокол» в торговом центре почти готова к открытию

15 1864
#автостанция
5
Автостанция «Сокол» в торговом центре почти готова к открытию
Автостанция «Сокол» в здании ТРЦ «Липецк» должна заработать 1 октября. Торжественного перерезания ленточек не запланировано, просто автобусы в воскресенье отправятся в рейсы с нового места.

Перрон автостанции уже готов — он располагается слева от ТРЦ, если стоять к нему лицом. Отсюда будут отправляться автобусы 16-ти маршрутов, тех же самых, что обслуживала прежняя станция.





Стоянка автобусов находится сзади ТРЦ.



На днях автостанцию протестировала колясочница Екатерина Зверева. Ее замечания уже учли. На входе в ТРЦ установлен удобный поручень. В зале — кнопка вызова персонала.





В пассажирском зале не хватает только кресел, и осталось наладить аппаратуру.





Пассажиры получат возможность пользоваться теплым туалетом, а не удобствами на улице. Предусмотрена комната матери и ребенка.



На Заводской площади автобусы будут делать дополнительную остановку, но только те, что возвращаются в Липецк. Большая часть из них (эти автобусы обозначат бело-синими наклейкам) будет бесплатно подвозить пассажиров межмуниципальных рейсов от Заводской площади до ТРЦ «Липецк», так что можно закупиться в привычном месте и приехать на автостанцию без дополнительных расходов.

И обратите внимание, с 1 октября вносятся небольшие изменения в расписание:

— маршрут № 108 «Липецк (АС Сокол) — Б.Кузьминка» изменяется время отправления из села Большая Кузьминка с 05:30 на 05:35, с 22:10, на 22:15;

— маршрут № 136 «Липецк — Каликино» изменяется время отправления от автостанции «Сокол» с 18:25 на 18:35, из села Каликино с 17:10 на 17:15, с 19:30 на 19:40;

— маршрут № 137 «Липецк — Кривец» изменяется время отправления из села Кривец с 06:30 на 06:35;

— маршрут № 141 «Липецк — Плеханово» изменяется время отправления, из села Плеханово с 05:50 на 05:55;

— маршрут № 568 «Липецк — Ратчино» изменяется время отправления, из села Ратчино с 07:30 на 07:40, с 18:00 на 18:05.
15 1864
#автостанция
5

Комментарии (15)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лена

7 минут назад
Нео, уже продавили и людей не постеснялись. Хотя полгода назад клялись и обжились, что автостанцию переносить не будут.
ответить

Лена

7 минут назад
Нео, уже продавили и людей не постеснялись. Хотя полгода назад клялись и обжились, что автостанцию переносить не будут.
ответить

Лена

9 минут назад
Анна, а нам, кто живёт за автостанцией что делать????? Мы и так там прилично ходим. У вас наверх в отличие от нас несколько автобусов ходит. А к нам,живущим за автостанцией всего два 315 и 347.
ответить

Липецкие басни

28 минут назад
И вот всё смешается кони, люди, автобусы и трц! Жесть, треш, кошмар!
ответить

Нео

сегодня, 15:43
Неужели продавят, это же полное безобразие
ответить

А если

сегодня, 15:43
дим, Люди с поликлиники пришли,им что ехать на эту .....автостанцию.
ответить

А если

сегодня, 15:42
дим, Люди с поликлиники пришли,им что ехать на эту .....автостанцию.
ответить

Думаю

сегодня, 15:41
Бизнес и ничего личного!
ответить

Так как есть

сегодня, 15:16
А как же охранная зона воздушного газопровода ??? прямо над головами людей, или он защищает от террористов как и планировалось при переносе станции ? перрон шириной с 1 метр а как же инвалиды по такому перрону ??? Куда смотрит прокуратура области ?
ответить

Пелена

сегодня, 15:15
Представляю, что там будет твориться, газовщики, отдыхающие, покупатели, а тут ещё пассажиры добавились, машину не поставишь, выехать не выедешь, на разворот автобусы пойдут, дорогу перекроют, ктотэто придумал у вас мозг на есть или всё в угоду эффективных менеджеров ?
ответить
Еще комментарии
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
57
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

При Липецком горсовете появился Совет старейшин
#Липецкий горсовет
При Липецком горсовете появился Совет старейшин

2 минуты назад

Общество
Управляющая компания нанесла пенсионерке моральный вред: женщина пережила два потопа
#ЖКХ
Управляющая компания нанесла пенсионерке моральный вред: женщина пережила два потопа

4 минуты назад

Общество
Место Дмитрия Аверова заняла Елена Косенко
#депутат #облсовет
Место Дмитрия Аверова заняла Елена Косенко

19 минут назад

Общество
250 автомобилей из парка бюджетных организаци продадут или направят на СВО
#автомобили #чиновники
7
250 автомобилей из парка бюджетных организаци продадут или направят на СВО

37 минут назад

Общество
Военком Валерий Герасименко: липецкие призывники будут служить в Западном военном округе
#призыв #военкомат
1
Военком Валерий Герасименко: липецкие призывники будут служить в Западном военном округе

54 минуты назад

Общество
35-летнего липчанина осудили за уклонение от погашения долга перед энергетиками в 22,8 миллиона рубл...
#долг #приставы
1
35-летнего липчанина осудили за уклонение от погашения долга перед энергетиками в 22,8 миллиона рубл...

сегодня, 15:47

Общество