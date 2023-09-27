Общество
сегодня, 13:23
Автостанция «Сокол» в торговом центре почти готова к открытию
15 1864
Автостанция «Сокол» в здании ТРЦ «Липецк» должна заработать 1 октября. Торжественного перерезания ленточек не запланировано, просто автобусы в воскресенье отправятся в рейсы с нового места.
Перрон автостанции уже готов — он располагается слева от ТРЦ, если стоять к нему лицом. Отсюда будут отправляться автобусы 16-ти маршрутов, тех же самых, что обслуживала прежняя станция.
Стоянка автобусов находится сзади ТРЦ.
На днях автостанцию протестировала колясочница Екатерина Зверева. Ее замечания уже учли. На входе в ТРЦ установлен удобный поручень. В зале — кнопка вызова персонала.
В пассажирском зале не хватает только кресел, и осталось наладить аппаратуру.
Пассажиры получат возможность пользоваться теплым туалетом, а не удобствами на улице. Предусмотрена комната матери и ребенка.
На Заводской площади автобусы будут делать дополнительную остановку, но только те, что возвращаются в Липецк. Большая часть из них (эти автобусы обозначат бело-синими наклейкам) будет бесплатно подвозить пассажиров межмуниципальных рейсов от Заводской площади до ТРЦ «Липецк», так что можно закупиться в привычном месте и приехать на автостанцию без дополнительных расходов.
И обратите внимание, с 1 октября вносятся небольшие изменения в расписание:
— маршрут № 108 «Липецк (АС Сокол) — Б.Кузьминка» изменяется время отправления из села Большая Кузьминка с 05:30 на 05:35, с 22:10, на 22:15;
— маршрут № 136 «Липецк — Каликино» изменяется время отправления от автостанции «Сокол» с 18:25 на 18:35, из села Каликино с 17:10 на 17:15, с 19:30 на 19:40;
— маршрут № 137 «Липецк — Кривец» изменяется время отправления из села Кривец с 06:30 на 06:35;
— маршрут № 141 «Липецк — Плеханово» изменяется время отправления, из села Плеханово с 05:50 на 05:55;
— маршрут № 568 «Липецк — Ратчино» изменяется время отправления, из села Ратчино с 07:30 на 07:40, с 18:00 на 18:05.
Перрон автостанции уже готов — он располагается слева от ТРЦ, если стоять к нему лицом. Отсюда будут отправляться автобусы 16-ти маршрутов, тех же самых, что обслуживала прежняя станция.
Стоянка автобусов находится сзади ТРЦ.
На днях автостанцию протестировала колясочница Екатерина Зверева. Ее замечания уже учли. На входе в ТРЦ установлен удобный поручень. В зале — кнопка вызова персонала.
В пассажирском зале не хватает только кресел, и осталось наладить аппаратуру.
Пассажиры получат возможность пользоваться теплым туалетом, а не удобствами на улице. Предусмотрена комната матери и ребенка.
На Заводской площади автобусы будут делать дополнительную остановку, но только те, что возвращаются в Липецк. Большая часть из них (эти автобусы обозначат бело-синими наклейкам) будет бесплатно подвозить пассажиров межмуниципальных рейсов от Заводской площади до ТРЦ «Липецк», так что можно закупиться в привычном месте и приехать на автостанцию без дополнительных расходов.
И обратите внимание, с 1 октября вносятся небольшие изменения в расписание:
— маршрут № 108 «Липецк (АС Сокол) — Б.Кузьминка» изменяется время отправления из села Большая Кузьминка с 05:30 на 05:35, с 22:10, на 22:15;
— маршрут № 136 «Липецк — Каликино» изменяется время отправления от автостанции «Сокол» с 18:25 на 18:35, из села Каликино с 17:10 на 17:15, с 19:30 на 19:40;
— маршрут № 137 «Липецк — Кривец» изменяется время отправления из села Кривец с 06:30 на 06:35;
— маршрут № 141 «Липецк — Плеханово» изменяется время отправления, из села Плеханово с 05:50 на 05:55;
— маршрут № 568 «Липецк — Ратчино» изменяется время отправления, из села Ратчино с 07:30 на 07:40, с 18:00 на 18:05.
15 1864
Комментарии (15)
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Лена
Лена
Лена
Липецкие басни
Нео
А если
А если
Думаю
Так как есть
Пелена