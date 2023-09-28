В Коровино и Косыревке отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 28 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Косыревки – строения №№ 50 ст.7, 50а, 50 ст.9, 50 ст.10 по улице Юношеской и жители частного сектора улиц Советской, Лепнина. Машина с водой будет находиться на улице Советской.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители частного сектора Коровино – воды не будет на улицах Смоленской, Полярной, Зоологической, Буденного, Индустриальной, Садовой, Сенной, Речной, Пролетарской, Небесной, переулка Рядового. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Смоленская, 23.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 35 по улице Гагарина – цистерна с водой подъедет к вышеназванному дому.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



