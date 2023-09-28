Погода в Липецке

вчера, 17:00

В Липецкой области до +24, дождей пока не ожидается

1 547
#потепление
5
В Липецкой области до +24, дождей пока не ожидается

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-16 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью местами туман. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Ночью на улице от +2 до +7 градусов, днем температура воздуха составит от +19 до +24 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.

День 28 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза. 

1 547
#потепление
5

Комментарии (1)

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Brend

вчера, 18:05
хорошая погода не может длиться вечно, тем более осенью.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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