В Липецкой области до +24, дождей пока не ожидается

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-16 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью местами туман. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Ночью на улице от +2 до +7 градусов, днем температура воздуха составит от +19 до +24 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.



День 28 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.



