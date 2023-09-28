вчера, 17:00
В Липецкой области до +24, дождей пока не ожидается
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-16 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.
День 28 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.
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20.09.2023 17:26Погода в Липецке
Brend