В мире
36 минут назад
В 6 км от Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 4 км от Тбилиси. Об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга, передает ТАСС.
Изначально сообщалось, что эпицентр землетрясения был в 2 км от села Норио. По обновленным данным, подземные толчки были зафиксированы у села Лелубани в 4 км от Тбилиси.
Очаг залегал на глубине 27 км. Подземные толчки зафиксированы в 08:00 по местному времени (07:00 мск).
Изначально сообщалось, что эпицентр землетрясения был в 2 км от села Норио. По обновленным данным, подземные толчки были зафиксированы у села Лелубани в 4 км от Тбилиси.
Очаг залегал на глубине 27 км. Подземные толчки зафиксированы в 08:00 по местному времени (07:00 мск).