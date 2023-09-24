В мире

36 минут назад

В 6 км от Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 4,4

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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 4 км от Тбилиси. Об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга, передает ТАСС.

Изначально сообщалось, что эпицентр землетрясения был в 2 км от села Норио. По обновленным данным, подземные толчки были зафиксированы у села Лелубани в 4 км от Тбилиси.

Очаг залегал на глубине 27 км. Подземные толчки зафиксированы в 08:00 по местному времени (07:00 мск).
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