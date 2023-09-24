Происшествия

сегодня, 09:23

Полицейские в Ельце устроили погоню за угнанной машиной

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#угон #погоня
Полицейские в Ельце устроили погоню за угнанной машиной

Вечеринка приятелей закончилась в Ельце заявлением об угоне автомобиля

В полицию поступило заявление 32-летнего ельчанина об угоне его автомобиля «ВАЗ 21065» улице 1-я Высокая. Сотрудниками полиции вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 22–летний житель Елецкого района.

В ту же ночь автоинспекторы заметили в Ельце автомобиль, ехавший по улице Черокманова. Находившийся за рулем молодой человек на требование остановится не отреагировал и полицейские стали преследовать. Через несколько минут водителя удалось задержать.

- В день угона они вместе со своими семьями отдыхали во дворе дома у общего друга. Ближе к ночи подозреваемый решил добраться до магазина. У молодого человека возникла идея доехать до него на чужой машине. Но подозреваемый не поставил владельца автомобиля в известность. К тому же он был ранее лишён права управления транспортным средством, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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#угон #погоня

Комментарии (1)

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Небось

сегодня, 09:29
ещё и караси в багажнике были. У полиции нюх на карасей.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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