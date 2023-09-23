В Хмелинце водитель фуры засыпал свеклой легковушку

Ещё один гонщик не доехал до овощебазы.

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В селе Хмелинец Задонского района сегодня утром произошло ДТП.

Водитель фуры, перевозившей урожай, не вписался в поворот, задел несколько стоящих рядом легковых автомобилей по обеим сторонам дороги и перевернулся. Из кузова и из прицепа высыпалось несколько центнеров свеклы. Одна из соседних машин оказалась буквально погребённой под лежащем на боку прицепом и урожаем-2023.



По предварительной версии, у грузовика могли отказать тормоза.



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Фото и видео паблика VK "Мой Задонск"

