сегодня, 11:41
В Хмелинце водитель фуры засыпал свеклой легковушку
Ещё один гонщик не доехал до овощебазы.
В селе Хмелинец Задонского района сегодня утром произошло ДТП.
Водитель фуры, перевозившей урожай, не вписался в поворот, задел несколько стоящих рядом легковых автомобилей по обеим сторонам дороги и перевернулся. Из кузова и из прицепа высыпалось несколько центнеров свеклы. Одна из соседних машин оказалась буквально погребённой под лежащем на боку прицепом и урожаем-2023.
По предварительной версии, у грузовика могли отказать тормоза.
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Алкан с тракторного
Ник
Это так бывает.
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Внушаемый
И снова
Урожай 2002