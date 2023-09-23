Происшествия

сегодня, 11:41

В Хмелинце водитель фуры засыпал свеклой легковушку

7 794
#ДТП #урожай
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Ещё один гонщик не доехал до овощебазы.

В селе Хмелинец Задонского района сегодня утром произошло ДТП.

Водитель фуры, перевозившей урожай, не вписался в поворот, задел несколько стоящих рядом легковых автомобилей по обеим сторонам дороги и перевернулся. Из кузова и из прицепа высыпалось несколько центнеров свеклы. Одна из соседних машин оказалась буквально погребённой под лежащем на боку прицепом и урожаем-2023.

По предварительной версии, у грузовика могли отказать тормоза.

Фото и видео паблика VK "Мой Задонск"

7 794
#ДТП #урожай
1

Комментарии (7)

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Алкан с тракторного

34 минуты назад
А загрузили его по норме или с перегрузом? Вопрос к грузоотправителю
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Ник

38 минут назад
С таким перегрузом дышло отрывается а тормоза какие выдержут
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Это так бывает.

38 минут назад
Когда перегруз и на прицепе отказали тормоза шланги стерлись и так далее.
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!

46 минут назад
Внушаемый,смартфонное поколение за руль село.Физику наверное в школе посещал.
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Внушаемый

54 минуты назад
Ладно фура междугородняя нагоняет время ,понять можно ! Но куда местные на самосвале с прицепом летят,как будто клоун в цирк опаздывает ! Как ни еду по лебедянскому шоссе с города,так обязательно находится какой нибудь циркач крузаки обгоняет !
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И снова

сегодня, 12:04
Ездят с незакрытой свеклой,и снова везде ее рассыпают,и снова подвергают опасности жизни других участников движения.И снова ГБДД бездействует.Все как всегда.
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Урожай 2002

сегодня, 11:56
Урожай 2003-
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
50
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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