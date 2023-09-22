Происшествия
34 минуты назад
Пропавшую 80-летнюю пенсионерку через трое суток нашли в 10 километрах от дома
Женщину обнаружили на свекольном поле.
В Долгоруковском районе полицейские нашли пропавшую без вести 80-летнюю женщину. Как сообщает « МВД Медиа», в полицию обратился сын пенсионерки, который сообщил, что его пожилая мать ушла из дома и не вернулась.
Полицейские нашли свидетелей, которые рассказали, где видели похожую по приметам женщину. Затем разделились на группы и стали отрабатывать несколько направлений с применением служебных собак.
Розыск пропавшей продолжался более трех суток. Были расклеены листовки на магазинах и заправках, размещена ориентировка в интернете. Потом на берегу водоёма нашли вещи женщины.
Но обнаружили пенсионерку достаточно далеко от ее вещей — на краю свекольного поля, более чем в 10 километрах от ее дома. Она не могла назвать свое имя и была дезориентирована.
«Женщину доставили в районную больницу, где ей оказали медицинская помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские нашли свидетелей, которые рассказали, где видели похожую по приметам женщину. Затем разделились на группы и стали отрабатывать несколько направлений с применением служебных собак.
Розыск пропавшей продолжался более трех суток. Были расклеены листовки на магазинах и заправках, размещена ориентировка в интернете. Потом на берегу водоёма нашли вещи женщины.
Но обнаружили пенсионерку достаточно далеко от ее вещей — на краю свекольного поля, более чем в 10 километрах от ее дома. Она не могла назвать свое имя и была дезориентирована.
«Женщину доставили в районную больницу, где ей оказали медицинская помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.