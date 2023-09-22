Происшествия

34 минуты назад

Пропавшую 80-летнюю пенсионерку через трое суток нашли в 10 километрах от дома

618
#пропавшие без вести

Женщину обнаружили на свекольном поле.

В Долгоруковском районе полицейские нашли пропавшую без вести 80-летнюю женщину. Как сообщает « МВД Медиа», в полицию обратился сын пенсионерки, который сообщил, что его пожилая мать ушла из дома и не вернулась.

Полицейские нашли свидетелей, которые рассказали, где видели похожую по приметам женщину. Затем разделились на группы и стали отрабатывать несколько направлений с применением служебных собак.

Розыск пропавшей продолжался более трех суток. Были расклеены листовки на магазинах и заправках, размещена ориентировка в интернете. Потом на берегу водоёма нашли вещи женщины. 

Но обнаружили пенсионерку достаточно далеко от ее вещей —  на краю свекольного поля, более чем в 10 километрах от ее дома. Она не могла назвать свое имя и была дезориентирована.

«Женщину доставили в районную больницу, где ей оказали медицинская помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
618
#пропавшие без вести

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
50
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Двое детей получили травмы в авариях четверга
#авария #ДТП
Двое детей получили травмы в авариях четверга

сегодня, 11:53

Происшествия
32-летний ельчанин разгрузил прицеп c шинами на трассе
#кража
2
32-летний ельчанин разгрузил прицеп c шинами на трассе

сегодня, 11:53

Происшествия
У Евгения Боровских появился двойник
#мошенничество
У Евгения Боровских появился двойник

сегодня, 11:39

Происшествия
В массовом ДТП на улице 50 лет НЛМК пострадал 34-летний мотоциклист
#авария #ДТП
7
В массовом ДТП на улице 50 лет НЛМК пострадал 34-летний мотоциклист

сегодня, 11:36

Происшествия
На тамбовской трассе пострадал дорожный рабочий
#ЧП на производстве
На тамбовской трассе пострадал дорожный рабочий

сегодня, 11:29

Происшествия
Госинспекцией труда завершено расследование гибели 35-летнего каменщика в результате обрушения грунт...
#несчастный случай #техника безопасности
2
Госинспекцией труда завершено расследование гибели 35-летнего каменщика в результате обрушения грунт...

сегодня, 09:53

Происшествия