сегодня, 15:07
В БСМП открылось отделение реабилитации
Отделение медицинской реабилитации открылось в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1. Если раньше в трех разных отделениях больницы было по 20 реабилитационных коек, то теперь после капитального ремонта в региональном сосудистом центре для отделения медицинской реабилитации оборудован целый этаж, сообщает управление здравоохранения области.
В новом отделении 60 коек. Здесь будут проходить реабилитацию пациенты, перенесшие острые нарушения мозгового кровообращения, инфаркты, различные травмы головного и спинного мозга с неврологическим дефицитом, с состояниями после эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов.
Для реабилитации пациентов в отделении есть современное оборудование: аппараты для восстановления навыков ходьбы, комплекс интеллектуальных тренажеров и многое другое.
Пациенты будут поступать в отделение медицинской реабилитации не только после лечения в БСМП №1, но и по направлению лечащих врачей из поликлиник Липецка и области, а также из Липецкой областной клинической больницы.
Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 — крупнейшая городская больница. В ее состав входит круглосуточный стационар на 623 койки, поликлиника на 700 посещений в смену с дневным стационаром и женской консультацией. На базе ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» организован региональный сосудистый центр на 105 коек (45 – для больных с острым инфарктом миокарда, 60 – с инсультом).
Фото: управление здравоохранения Липецкой области
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