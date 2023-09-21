В БСМП открылось отделение реабилитации

Отделение медицинской реабилитации открылось в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1. Если раньше в трех разных отделениях больницы было по 20 реабилитационных коек, то теперь после капитального ремонта в региональном сосудистом центре для отделения медицинской реабилитации оборудован целый этаж, сообщает управление здравоохранения области.

На капитальный ремонт из средств областного бюджета было израсходовано 18 млн рублей. Еще на 3,5 млн рублей из средств ОМС больница закупила для отделения мебель: специальные функциональные кровати, тумбочки, мягкий инвентарь, шкафы и стеллажи.

В новом отделении 60 коек. Здесь будут проходить реабилитацию пациенты, перенесшие острые нарушения мозгового кровообращения, инфаркты, различные травмы головного и спинного мозга с неврологическим дефицитом, с состояниями после эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов.

Для реабилитации пациентов в отделении есть современное оборудование: аппараты для восстановления навыков ходьбы, комплекс интеллектуальных тренажеров и многое другое.

Пациенты будут поступать в отделение медицинской реабилитации не только после лечения в БСМП №1, но и по направлению лечащих врачей из поликлиник Липецка и области, а также из Липецкой областной клинической больницы.

Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 — крупнейшая городская больница. В ее состав входит круглосуточный стационар на 623 койки, поликлиника на 700 посещений в смену с дневным стационаром и женской консультацией. На базе ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» организован региональный сосудистый центр на 105 коек (45 – для больных с острым инфарктом миокарда, 60 – с инсультом).

Фото: управление здравоохранения Липецкой области

