Экономика

сегодня, 09:52

В Липецкой области выросла инфляция

9 443
#инфляция #цены
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В Липецкой области выросла инфляция

По прогнозам, в ближайшие месяцы инфляция продолжит повышаться.

Годовая инфляция в Липецкой области в августе составила 5,1% после 4% в июле.

«Основными причинами роста цен в Липецкой области в августе 2023 года стали сокращение предложения некоторых продуктов питания, ослабление рубля и повышение мировых цен на топливо. Годовая инфляция в регионе составила 5,1% после 4% в июле. При этом уровень инфляции в области остается ниже, чем в целом в ЦФО, где показатель 5,3%», — сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области.

Эксперты считают, что годовой темп прироста цен на куриное мясо и свинину увеличился из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации в некоторых регионах-поставщиках мяса.

В Липецкой области также ускорился рост цен на огурцы. Это было связано с тем, что в ряде регионов-поставщиков снизилась урожайность овощей открытого грунта из-за ухудшения погодных условий.

В годовом выражении увеличились цены на непродовольственные товары. На оптовом рынке повысились цены на нефтепродукты, поэтому в регионе ускорился рост розничных цен на бензин.

Произошедшее ослабление рубля сказалось на увеличении издержек производителей медицинских товаров на закупку импортного сырья и готовых изделий. Поэтому в августе цены на медикаменты выросли.

Ослабление рубля также связывают связано с ростом потребительского спроса: темпы кредитования высоки, а население адаптировалось к новой структуре предложения на товарных рынках. Но внутренний спрос пока превышает возможности расширения выпуска, что привело к повышенной востребованности импортных товаров.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг снизился до 9,1%. В августе подешевели услуги железнодорожного транспорта. Это было связано с запуском дополнительных поездов по ряду направлений.

В ближайшие месяцы инфляция продолжит повышаться. По обновленному прогнозу Банка России, в 2023 году она составит 6-7%.
9 443
#инфляция #цены
1

Комментарии (9)

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Житель

13 минут назад
Да вы что !?
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бывший росстатовест

19 минут назад
А У КОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗАПРОСЫ ВЫРОСЛИ И ПОКУПКИ.
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кит

27 минут назад
Типа доллар не причем ,в том что рубль слабеет ?Сто причин нашли ,кроме основной ,при слабой экономике в сырьевой стране !
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Считоводы

29 минут назад
Может хватит смешить народ?
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БУ-ГА-ГА

55 минут назад
Пора повышать уровень средней з/п в Липецке, а то на сегодняшний день она какие-то жалкие 48 635 рублей!
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7

сегодня, 10:02
Ничего страшного: к моменту повышения пенсии она упадет до 3,5%.
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Наталья

сегодня, 09:59
Не смешите людей, инфляция 5.1 может 51 и то это не реально!!!!
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