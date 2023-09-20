Экономика
сегодня, 09:52
В Липецкой области выросла инфляция
По прогнозам, в ближайшие месяцы инфляция продолжит повышаться.
Годовая инфляция в Липецкой области в августе составила 5,1% после 4% в июле.
«Основными причинами роста цен в Липецкой области в августе 2023 года стали сокращение предложения некоторых продуктов питания, ослабление рубля и повышение мировых цен на топливо. Годовая инфляция в регионе составила 5,1% после 4% в июле. При этом уровень инфляции в области остается ниже, чем в целом в ЦФО, где показатель 5,3%», — сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области.
Эксперты считают, что годовой темп прироста цен на куриное мясо и свинину увеличился из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации в некоторых регионах-поставщиках мяса.
В Липецкой области также ускорился рост цен на огурцы. Это было связано с тем, что в ряде регионов-поставщиков снизилась урожайность овощей открытого грунта из-за ухудшения погодных условий.
В годовом выражении увеличились цены на непродовольственные товары. На оптовом рынке повысились цены на нефтепродукты, поэтому в регионе ускорился рост розничных цен на бензин.
Произошедшее ослабление рубля сказалось на увеличении издержек производителей медицинских товаров на закупку импортного сырья и готовых изделий. Поэтому в августе цены на медикаменты выросли.
Ослабление рубля также связывают связано с ростом потребительского спроса: темпы кредитования высоки, а население адаптировалось к новой структуре предложения на товарных рынках. Но внутренний спрос пока превышает возможности расширения выпуска, что привело к повышенной востребованности импортных товаров.
Годовой темп прироста цен в сфере услуг снизился до 9,1%. В августе подешевели услуги железнодорожного транспорта. Это было связано с запуском дополнительных поездов по ряду направлений.
В ближайшие месяцы инфляция продолжит повышаться. По обновленному прогнозу Банка России, в 2023 году она составит 6-7%.
«Основными причинами роста цен в Липецкой области в августе 2023 года стали сокращение предложения некоторых продуктов питания, ослабление рубля и повышение мировых цен на топливо. Годовая инфляция в регионе составила 5,1% после 4% в июле. При этом уровень инфляции в области остается ниже, чем в целом в ЦФО, где показатель 5,3%», — сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области.
Эксперты считают, что годовой темп прироста цен на куриное мясо и свинину увеличился из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации в некоторых регионах-поставщиках мяса.
В Липецкой области также ускорился рост цен на огурцы. Это было связано с тем, что в ряде регионов-поставщиков снизилась урожайность овощей открытого грунта из-за ухудшения погодных условий.
В годовом выражении увеличились цены на непродовольственные товары. На оптовом рынке повысились цены на нефтепродукты, поэтому в регионе ускорился рост розничных цен на бензин.
Произошедшее ослабление рубля сказалось на увеличении издержек производителей медицинских товаров на закупку импортного сырья и готовых изделий. Поэтому в августе цены на медикаменты выросли.
Ослабление рубля также связывают связано с ростом потребительского спроса: темпы кредитования высоки, а население адаптировалось к новой структуре предложения на товарных рынках. Но внутренний спрос пока превышает возможности расширения выпуска, что привело к повышенной востребованности импортных товаров.
Годовой темп прироста цен в сфере услуг снизился до 9,1%. В августе подешевели услуги железнодорожного транспорта. Это было связано с запуском дополнительных поездов по ряду направлений.
В ближайшие месяцы инфляция продолжит повышаться. По обновленному прогнозу Банка России, в 2023 году она составит 6-7%.
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Наталья