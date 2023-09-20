24-летний мужчина ограбил односельчанина, отказавшего ему дать денег взаймы

Подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.

В Липецком районе 24-летнего мужчину подозревают в грабеже: он ударил своего 57-летнего односельчанина и забрал у него 4900 рублей.



«Утром 12 сентября потерпевший около своего дома встретил 24-летнего знакомого, который попросил у него деньги в долг. Когда он отказал, молодой человек ударил его, забрал из кармана куртки 4 900 рублей и скрылся с места преступления», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия». Подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.