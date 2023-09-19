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Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе по восстановлению конституционного строя
Командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы об этом.
В Нагорном Карабахе начался массированный артобстрел, - ранее заявил бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян в своем Телеграм-канале, не приведя других подробностей.
Позднее Минобороны Азербайджана сообщило о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, - передает РБК.
"В регионе начаты антитеррористические мероприятия местного характера в целях обеспечения и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики", — говорится в заявлении.
"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Еще раз заявляем, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелу, из строя выводятся только легитимные военные цели", — говорится в заявлении военного ведомства.
Ведомство проинформировало о происходящем российских миротворцев и мониторинговый центр, - сообщает РИА Новости.
Позже в Минобороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении начали обстреливать позиции Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.
Армянские СМИ сообщают, что работу артиллерии, автоматные очереди и звук полета дронов слышно в столице непризнанной республики — городе Степанакерт. Также сообщается, что в городе объявлена воздушная тревога.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.
В августе Пашинян заявил итальянским СМИ, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
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15.09.2023 16:41В мире