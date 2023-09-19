В мире

46 минут назад

Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе по восстановлению конституционного строя

12
#Нагорный Карабах #Азербайджан

Командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы об этом.

Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе по восстановлению конституционного строя, - сообщило Минобороны республики.

В Нагорном Карабахе начался массированный артобстрел, - ранее заявил бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян в своем Телеграм-канале, не приведя других подробностей.

Позднее Минобороны Азербайджана сообщило о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, - передает РБК.

"В регионе начаты антитеррористические мероприятия местного характера в целях обеспечения и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики", — говорится в заявлении.

"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Еще раз заявляем, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелу, из строя выводятся только легитимные военные цели", — говорится в заявлении военного ведомства.

Ведомство проинформировало о происходящем российских миротворцев и мониторинговый центр, - сообщает РИА Новости.

Позже в Минобороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении начали обстреливать позиции Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Армянские СМИ сообщают, что работу артиллерии, автоматные очереди и звук полета дронов слышно в столице непризнанной республики — городе Степанакерт. Также сообщается, что в городе объявлена воздушная тревога.

В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.

В августе Пашинян заявил итальянским СМИ, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
12
#Нагорный Карабах #Азербайджан

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

Цены на дизтопливо в США и Европе растут из-за недостаточных объемов выпуска
#топливо #дизель
Цены на дизтопливо в США и Европе растут из-за недостаточных объемов выпуска

вчера, 14:14

В мире
В Болгарии на берегу моря нашли беспилотник с миной
#беспилотник #Болгария
В Болгарии на берегу моря нашли беспилотник с миной

вчера, 12:01

В мире
Пожарный вертолет упал в водохранилище в Турции
Пожарный вертолет упал в водохранилище в Турции

17.09.2023 12:51

В мире
В Италии падающий самолет задел машину, погибла девочка
В Италии падающий самолет задел машину, погибла девочка

16.09.2023 21:16

В мире
В США создали вечные велосипедные шины из титана
В США создали вечные велосипедные шины из титана

16.09.2023 21:10

В мире
Минфин США продолжает блокировать российские банки
#санкции #экономика #банки
Минфин США продолжает блокировать российские банки

15.09.2023 16:41

В мире