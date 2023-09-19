Общество

сегодня, 11:00

Санитарные врачи подвели итоги лета: оздоровительный эффект отмечен у 97% отдохнувших в загородных лагерях детей

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#дети #лагерь
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Санитарные врачи подвели итоги лета: оздоровительный эффект отмечен у 97% отдохнувших в загородных лагерях детей

В течение лета в оздоровительных организациях Липецкой области отдохнули 44,5 тысячи детей.

В управлении Роспотребнадзора по Липецкой области подвели итоги летней оздоровительной кампании. В Липецкой области летом работали 498 организаций отдыха и оздоровления детей: 15 загородных стационарных лагерей, 356 лагерей с дневным пребыванием, 83 лагеря труда и отдыха, 44 палаточных лагеря. В течение лета в оздоровительных организациях Липецкой области отдохнули 44,5 тысячи детей, из них более 12 тысяч в загородных лагерях. 935 отдохнувших в летних лагерях — это дети с ограниченными возможностями здоровья. Центром гигиены и эпидемиологии в лагерях были проведены лабораторные исследования 290 проб питьевой воды, 66 проб воды бассейнов, 8 проб воды из водоемов для купания, 19 проб песка, 362 проб готовой продукции, более 1000 смывов с посуды и оборудования пищеблоков. Не соответствовали нормативным требованиям всего 2 пробы питьевой воды по санитарно-химическим показателям (и то в период подготовки к летней оздоровительной кампании), одна проба готовой продукции по калорийности, 4 смыва. По итогам оздоровительной кампании выраженный оздоровительный эффект отмечен у 95% детей, а в загородных в лагерях — у 97% детей.
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#дети #лагерь
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Комментарии (3)

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неоднозначник

19 минут назад
если проживание за городом оздоравливает,то отчего столько болезней у сельских жителей ?
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вопросики

36 минут назад
А не отчитались, как этот самый оздоровительный эффект измерили? И второй вопрос, что произошло с оставшимися неоздоровленными 3%?
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Человечность

сегодня, 11:08
Что воду лить-то?! Вышли ребятишки в школу и пачками болеют. Какой тут эффект оздоровления?! Или он на один день, этот эффект?!
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