Происшествия

сегодня, 13:32

Погибший в центре Задонска — бывший сотрудник конвойной службы

3 1678
#самоубийство
3
Погибший в центре Задонска — бывший сотрудник конвойной службы

Сегодня утром на улице Коммуны в Задонске обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением.

По словам местных жителей, 45-летний мужчина недавно уволился из конвойной службы. Накануне многие соседи, а жил он неподалеку от места гибели, общались с мужчиной, и не заметили в его поведении ничего подозрительного.

Предположительно, мужчина ушел из жизни добровольно. Рядом с трупом находится карабин «Сайга».
3 1678
#самоубийство
3

Комментарии (3)

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34 минуты назад
Краснопёрый, ты отстал от жизни.....
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Краснопёрый

40 минут назад
Конвоир это тот же вертухай возможно припомнили былые» подвиги»!
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мнение народа

52 минуты назад
Жаль мужика. Сгубила его жизнь.
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Бизнес

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