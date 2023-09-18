Происшествия
сегодня, 13:32
Погибший в центре Задонска — бывший сотрудник конвойной службы
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Сегодня утром на улице Коммуны в Задонске обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением.
По словам местных жителей, 45-летний мужчина недавно уволился из конвойной службы. Накануне многие соседи, а жил он неподалеку от места гибели, общались с мужчиной, и не заметили в его поведении ничего подозрительного.
Предположительно, мужчина ушел из жизни добровольно. Рядом с трупом находится карабин «Сайга».
Предположительно, мужчина ушел из жизни добровольно. Рядом с трупом находится карабин «Сайга».
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)))
Краснопёрый
мнение народа