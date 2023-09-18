В мире

55 минут назад

В Болгарии на берегу моря нашли беспилотник с миной

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#беспилотник #Болгария

Сигнал об упавшем беспилотнике подали в полицию местные жители, после чего место инцидента оцепили. Было эвакуировано 30 туристов из близлежащей гостиницы.

На севере Черноморского побережья Болгарии в районе села Тюленово нашли беспилотник с с прикрепленной к нему 82-мм миной, - передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Пока неясно, упал ли дрон на берег во время полета или был вынесен течением. На опубликованном в интернете фото видно, что к аппарату скотчем прикреплен предмет, похожий на бомбу.

Эксперты проанализировали снимки с места происшествия и заявили о беспилотном летательном аппарате с прикрепленной к нему 82-миллиметровой минометной миной.

По данным радио, беспилотник обнаружили накануне на берегу местные жители. Полиция оцепила место инцидента. Были эвакуированы 30 туристов из ближайшей гостиницы. В Тюленово направили команду саперов ВМС Болгарии.

Саперы Военно-морских (ВМС) сил Болгарии провели осмотр, а затем осуществили контролируемый подрыв минометной мины, которая находилась на беспилотнике.




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#беспилотник #Болгария

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