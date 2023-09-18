55 минут назад
В Болгарии на берегу моря нашли беспилотник с миной
Сигнал об упавшем беспилотнике подали в полицию местные жители, после чего место инцидента оцепили. Было эвакуировано 30 туристов из близлежащей гостиницы.
Пока неясно, упал ли дрон на берег во время полета или был вынесен течением. На опубликованном в интернете фото видно, что к аппарату скотчем прикреплен предмет, похожий на бомбу.
Эксперты проанализировали снимки с места происшествия и заявили о беспилотном летательном аппарате с прикрепленной к нему 82-миллиметровой минометной миной.
По данным радио, беспилотник обнаружили накануне на берегу местные жители. Полиция оцепила место инцидента. Были эвакуированы 30 туристов из ближайшей гостиницы. В Тюленово направили команду саперов ВМС Болгарии.
Саперы Военно-морских (ВМС) сил Болгарии провели осмотр, а затем осуществили контролируемый подрыв минометной мины, которая находилась на беспилотнике.
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