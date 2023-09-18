Происшествия

44 минуты назад

Подозреваемая в убийстве сожителя арестована на два месяца

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#убийство
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Подозреваемая в убийстве сожителя арестована на два месяца

42-летний мужчина скончался от удара ножом в грудную клетку.

Данковский городской суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения 40-летней жительнице Данковского района, подозреваемой в убийстве 42-летнего сожителя. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, женщина арестована на 2 месяца.

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, вечером 12 сентября между находившимися в состоянии опьянения подозреваемой и её сожителем возник конфликт. При выяснении отношений хозяйка дома нанесла мужчине удар ножом в грудную клетку. От полученного ранения 42-летний потерпевший скончался.

«Подозреваемая вину признала, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. При допросе в присутствии защитника женщина сообщила о том, что удар ножом нанесла после того, как сожитель ударил ее рукой по голове», — ранее сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

Санкция статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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#убийство
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Комментарии (2)

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Соседка

16 минут назад
Высокие отношения!Не доплюнешь!
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Гость

38 минут назад
Противодействие должно быть равно действию. Оправдали бы, если бы он её убивал, да и то не факт. Алкоголь зло.
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