Происшествия

59 минут назад

За две недели жители Липецкой области перевели мошенникам 57 миллионов рублей

8 203
#мошенничество

51-летняя липчанка поверила «сотруднику Центробанка», но не поверила настоящему полицейскому, который пытался её остановить.

Липчане продолжают верить звонкам «сотрудников банков» и «сотрудников правоохранительных органов». За две недели сентября жители Липецкой области перевели мошенникам 57 миллионов рублей. Такие данные приводит пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Так, на минувшей неделе 51-летняя липчанка поверила «сотруднику Центробанка», который даже прислал ей скан документа с печатью.

«Мужчина сообщил, что личный кабинет липчанки взломали и подали заявку на получение кредита в 1,5 миллиона рублей. Липчанке порекомендовали обновить приложение банка и следовать инструкциям. В результате женщина в обновленном банковском приложении оформила кредит, после чего получила деньги и через терминал перевела 105 000 рублей на «резервный счет». В этот момент на действия потерпевшей обратила внимание сотрудница полиции. Она рекомендовала женщине отказаться от проведения сомнительных финансовых операций. Но потерпевшая ответила, что переводит деньги на личный счет, и спешно покинула помещение, так как уже получила указания мошенников на этот счет. Злоумышленник предупредил женщину, что сотрудники банка и полицейские могут быть в сговоре и запретил рассказывать кому-либо о происходящем», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

После этого потерпевшая отправилась в другой торговый центр, где перевела оставшуюся сумму на «резервный счет». Только спустя несколько часов она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
8 203
#мошенничество

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кузя

4 минуты назад
Интеллектуальная простотА....ну ладно люди преклонного возраста ведуться, там, так сказать , геронтологические особенности, но в 51г.!? Да уж...(
ответить

Гостья

5 минут назад
Житель, они очень наглые и умеют "давить", сколько раз мне звонили. Утечка личных данных может произойти везде, где вы эти данные добровольно оставили. И это далеко не банк. Нельзя верить всему, что говорят по телефону. Говорите - я сейчас уточню информацию и звоните на горячую линию своего банка. Для Сбербанка это 900.
ответить

Лиза

10 минут назад
А зачем вообще отвечать на незнакомые телефонные номера?
ответить

Умный

15 минут назад
Дурака сколько ни учи,умнее он не станет!
ответить

Житель

31 минуту назад
Какое то помутнение разума у населения, что происходит ?Хоть кол на голове затеши ,совсем помешались, ну неужели какие то психологические приёмы принимают эти спецы?
ответить

Да уж

32 минуты назад
Ужас какой. Сколько в Липецке людей, готовых поверить мошенникам. Ножками в ближайшее отделение полиции надо топать, а не уши развешивать. А ведь деньги, в большинстве случаев, уходят сами знаете куда. Гражданам близкого зарубежья.
ответить

мысли в слух

36 минут назад
Детям больным ни копейки не перечислят, а мошенникам каким-то миллионы отдают не задумываясь. Совсем народ с ума сошёл.
ответить

Надо

37 минут назад
Банки национализировать.Банкиров всех под суд.Они и есть мошенники.
ответить
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

Подозреваемая в убийстве сожителя арестована на два месяца
#убийство
2
Подозреваемая в убийстве сожителя арестована на два месяца

44 минуты назад

Происшествия
В Липецке горели две квартиры и гараж
#МЧС #пожар
В Липецке горели две квартиры и гараж

сегодня, 09:41

Происшествия
Кражу 60 пачек масла записала камера наблюдения
#кража
4
Кражу 60 пачек масла записала камера наблюдения

сегодня, 09:24

Происшествия
В Чаплыгине пропала 89-летняя бабушка
#Поиск людей
3
В Чаплыгине пропала 89-летняя бабушка

вчера, 18:50

Происшествия
В Липецке возбудили уголовное дело на создателя фирм-однодневок
#Обналичивание денег #фирма-однодневка
12
В Липецке возбудили уголовное дело на создателя фирм-однодневок

вчера, 09:46

Происшествия
Пациент разносил травмпункт и угрожал медику убийством
#Угроза убийством #полиция
45
Пациент разносил травмпункт и угрожал медику убийством

вчера, 09:04

Происшествия