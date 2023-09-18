За две недели жители Липецкой области перевели мошенникам 57 миллионов рублей

51-летняя липчанка поверила «сотруднику Центробанка», но не поверила настоящему полицейскому, который пытался её остановить.

Липчане продолжают верить звонкам «сотрудников банков» и «сотрудников правоохранительных органов». За две недели сентября жители Липецкой области перевели мошенникам 57 миллионов рублей. Такие данные приводит пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Так, на минувшей неделе 51-летняя липчанка поверила «сотруднику Центробанка», который даже прислал ей скан документа с печатью.



«Мужчина сообщил, что личный кабинет липчанки взломали и подали заявку на получение кредита в 1,5 миллиона рублей. Липчанке порекомендовали обновить приложение банка и следовать инструкциям. В результате женщина в обновленном банковском приложении оформила кредит, после чего получила деньги и через терминал перевела 105 000 рублей на «резервный счет». В этот момент на действия потерпевшей обратила внимание сотрудница полиции. Она рекомендовала женщине отказаться от проведения сомнительных финансовых операций. Но потерпевшая ответила, что переводит деньги на личный счет, и спешно покинула помещение, так как уже получила указания мошенников на этот счет. Злоумышленник предупредил женщину, что сотрудники банка и полицейские могут быть в сговоре и запретил рассказывать кому-либо о происходящем», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



После этого потерпевшая отправилась в другой торговый центр, где перевела оставшуюся сумму на «резервный счет». Только спустя несколько часов она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

