Сергей Первушин: «Наша проблема в том, что хотим выиграть»

Послематчевые комментарии тренеров «Металлурга» и «Челябинска».

Липецкий «Металлург» с поражения начал второй круг в подгруппе «Серебро», уступив на выезде «Челябинску» - 0:1.

В «золотую четвёрку» липчане по-прежнему не попадают, более того – уже имеют одинаковое количество очков – по 12 с «Челябинском», который по дополнительным показателям находится в зоне вылета. График явно не тот, который нужен для выполнения обещания по итогам нынешнего сезона вернуться в первую лигу…

- Поражения мы сегодня не заслуживали, - уже не в первый раз в сезоне после игры главный тренер липчан Сергей Первушин произнёс эту фразу, - «Челябинск» - одной из самых играющих команд второй лиги. И контроль мяча, и количество доставок в штрафную, и число проникающих передач – всё у них на уровне. Не хватало хозяевам где-то забитых голов, ну вот сегодня нам забили… Первый гол мы пропустили необязательный – недоработали в защите, второй – тем более…

Наша проблема в том, что мы всегда хотим выигрывать. А в таких играх, как сегодняшняя, надо сохранять ничейный счёт. Ничья в Челябинске стала бы для нас неплохим результатом. Но мы в концовке шли вперёд, в итоге – получили. Это уже не первый раз с нами происходит. В прошлом туре дома с белгородским «Салютом» при счёте 2:1 побежали забивать третий гол и тоже в концовке пропустили – 2:2, потеряв очки. Проблема стоит. Не можем закрыться в концовке и уже в третьем матче за сезон пропускаем на последних минутах.

Своих ребят за сегодняшний матч я поблагодарил. И организация игры, и развитие атаки, и быстрое нападение – всё сегодня работало. Мы создали достаточное число моментов. Думаю, зрителям игра понравилась, но повторяю- прибавлять мы по игре прибавляем, но нужен ещё и результат.

Виталий Панов из «Челябинска» с оценкой коллеги не согласился.



Виталий Панов



- Играли с хорошо организованным соперником, который использует схему – 3-5-2, которая в обороне превращается в 5-3-2 т.е. с пятью защитниками. Соперник предпочитает обороняться большими силами, но победили мы заслуженно, - сказал он. - И в первом тайме у нас были моменты и подходы к воротам, и особенно – во втором. Мы вообще – чемпионы этой лиги по количеству нереализованных моментов (грустно улыбается), но я до конца верил, что сегодня забьём и победим. Поэтому даже не менял некоторых футболистов, несмотря на усталость. Благодарен своим парням за борьбу до конца, за то, что вырвали победу. Мы на неё наиграли.



Фото ФК "Челябинск"

