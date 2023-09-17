В мире
35 минут назад
Пожарный вертолет упал в водохранилище в Турции
Пожарный вертолет, занимавшийся тушением лесного пожара в Измире на западе Турции, минувшей ночью потерпел катастрофу при наборе воды на дамбе Тахталы. По информации главы Минсельхоза республики Ибрагима Юмаклы, один член экипажа спасен, ведутся поиски еще троих, сообщает ТАСС.
Юмаклы сообщил, что с рассветом поисково-спасательная операция продолжилась в усиленном режиме. "На данный момент у нас еще нет информации о возможном местонахождении остальных членов экипажа. Работы продолжаются. Помимо поиска людей, мы планируем достать из воды сам вертолет, место его падения точно установлено. Работают следователи", - заявил министр.
Сам лесной пожар в регионе, по словам Юмаклы, взят под контроль. Он начался в районе Мендерес в пригороде Измира в субботу, причина пока не установлена. Для тушения в регион были направлены 9 самолетов, 20 вертолетов, 54 пожарных машины, 20 автоцистерн, бульдозеры и около 500 пожарных и других специалистов.
Юмаклы сообщил, что с рассветом поисково-спасательная операция продолжилась в усиленном режиме. "На данный момент у нас еще нет информации о возможном местонахождении остальных членов экипажа. Работы продолжаются. Помимо поиска людей, мы планируем достать из воды сам вертолет, место его падения точно установлено. Работают следователи", - заявил министр.
Сам лесной пожар в регионе, по словам Юмаклы, взят под контроль. Он начался в районе Мендерес в пригороде Измира в субботу, причина пока не установлена. Для тушения в регион были направлены 9 самолетов, 20 вертолетов, 54 пожарных машины, 20 автоцистерн, бульдозеры и около 500 пожарных и других специалистов.
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