В мире

сегодня, 21:16

В Италии падающий самолет задел машину, погибла девочка

17
Самолет итальянской группы высшего пилотажа Frecce Tricolori разбился во время тренировочного полета неподалеку от Турина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету la Repubblica.

Инцидент произошел во время тренировочного полета перед воскресным авиашоу. Как уточняется, самолет потерпел крушение при посадке. При падении за пределы взлетно-посадочной полосы он задел автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек. Пятилетняя девочка умерла на месте от ожогов, ранения получил ее девятилетний брат. Вместе с родителями его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отмечается, что в больницу также доставили пилота воздушного судна. Итальянские СМИ распространили видеозапись крушения. На ней запечатлено, как из самолета катапультируется пилот, раскрывая парашют на небольшой высоте.

После катастрофы организаторы авиашоу, посвященного столетию Frecce Tricolore, отменили мероприятие.
17

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

В США создали вечные велосипедные шины из титана
В США создали вечные велосипедные шины из титана

сегодня, 21:10

В мире
Минфин США продолжает блокировать российские банки
#санкции #экономика #банки
Минфин США продолжает блокировать российские банки

вчера, 16:41

В мире
В Перу возбудили уголовное дело из-за вывоза в Мексику «мумий инопланетян»
#мумии инопланетян #Перу #Мексика
В Перу возбудили уголовное дело из-за вывоза в Мексику «мумий инопланетян»

вчера, 14:40

В мире
Жителей Нагасаки призвали эвакуироваться из-за ливней
#Япония #ливни #непогода
Жителей Нагасаки призвали эвакуироваться из-за ливней

вчера, 11:59

В мире
КНР внесет оспу обезьян в класс инфекций, куда относят СПИД и коронавирус
#оспа обезьян #инфекции
КНР внесет оспу обезьян в класс инфекций, куда относят СПИД и коронавирус

вчера, 11:20

В мире
Эстония запретила въезд российским автомобилям
#Эстония #въезд
Эстония запретила въезд российским автомобилям

13.09.2023 12:27

В мире