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В Италии падающий самолет задел машину, погибла девочка
Самолет итальянской группы высшего пилотажа Frecce Tricolori разбился во время тренировочного полета неподалеку от Турина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету la Repubblica.
Инцидент произошел во время тренировочного полета перед воскресным авиашоу. Как уточняется, самолет потерпел крушение при посадке. При падении за пределы взлетно-посадочной полосы он задел автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек. Пятилетняя девочка умерла на месте от ожогов, ранения получил ее девятилетний брат. Вместе с родителями его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Отмечается, что в больницу также доставили пилота воздушного судна. Итальянские СМИ распространили видеозапись крушения. На ней запечатлено, как из самолета катапультируется пилот, раскрывая парашют на небольшой высоте.
После катастрофы организаторы авиашоу, посвященного столетию Frecce Tricolore, отменили мероприятие.
Инцидент произошел во время тренировочного полета перед воскресным авиашоу. Как уточняется, самолет потерпел крушение при посадке. При падении за пределы взлетно-посадочной полосы он задел автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек. Пятилетняя девочка умерла на месте от ожогов, ранения получил ее девятилетний брат. Вместе с родителями его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Отмечается, что в больницу также доставили пилота воздушного судна. Итальянские СМИ распространили видеозапись крушения. На ней запечатлено, как из самолета катапультируется пилот, раскрывая парашют на небольшой высоте.
После катастрофы организаторы авиашоу, посвященного столетию Frecce Tricolore, отменили мероприятие.