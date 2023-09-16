Завтра в Липецкой области без осадков, почти без ветра и до +23

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем температура составит от +18 до +23 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем она составит от +19 до +21 градусов.



День 17 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 0 градусов.