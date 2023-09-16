сегодня, 17:00
Завтра в Липецкой области без осадков, почти без ветра и до +23
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем она составит от +19 до +21 градусов.
День 17 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 0 градусов.