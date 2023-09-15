Происшествия
13 минут назад
Труп неизвестного мужчины найден рядом со школой на улице 50 лет НЛМК
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Днем 15 сентября на улице 50 лет НЛМК найден труп мужчины. По словам очевидцев, тело было найдено в заболоченной низине. Труп достали и перенесли в сухое место.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, личность мужчины устанавливается.
— Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружено, — уточнили в полиции.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, личность мужчины устанавливается.
— Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружено, — уточнили в полиции.
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