Труп неизвестного мужчины найден рядом со школой на улице 50 лет НЛМК

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Днем 15 сентября на улице 50 лет НЛМК найден труп мужчины. По словам очевидцев, тело было найдено в заболоченной низине. Труп достали и перенесли в сухое место.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, личность мужчины устанавливается.



— Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружено, — уточнили в полиции.

