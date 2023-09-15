За час до начала рабочего дня в Липецке обокрали кассу магазина: подозревают его сотрудницу

Женщина решила уволиться из магазина и присвоила деньги из кассы.

7 сентября в полицию обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил о краже из кассы магазина 3300 рублей: мужчине на сотовый телефон пришло оповещение о вскрытии магазина за час до начала рабочего дня.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, на запись установленных в магазине видеокамер попала 36-летняя сотрудница магазина: она вошла в торговый зал, забрала из кассы деньги и покинула место преступления. После на телефонные звонки от работодателя женщина не отвечала, и он обратился в полицию.



«Полицейские установили местонахождение подозреваемой и доставили её в отдел полиции. Женщина пояснила, что решила уволиться из магазина. Полагая, что ей не заплатят за отработанное время, липчанка воспользовалась ключами от магазина, которые ей выдали при устройстве на работу, и похитила деньги», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



В отношении 36-летней липчанки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы.