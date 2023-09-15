Сегодня в Липецке: открытие кукольного сезона и сколько денег липчанам нужно для счастья

Горожан ждут приём у вице-мэра, встреча с поэтессой, концерт творческих коллективов в ОЦКНТ/
Идеальная погода для сентября
В Липецке продолжается Золотая осень. Сегодня днём вновь будет тепло – 19-21 градус и преимущественно без осадков.
Отключения воды
В связи с ремонтными работами десятки улиц Липецка сегодня останутся без холодной воды. С 10:00 до 20:00 с неудобствами столкнутся жильцы и пользователи помещений на улицах 4-й Пятилетки, 1; Вавилова, 2, 4, 6, 12; Гагарина, 28, 30; Неделина, 2а; Петра Смородина, 10; Тельмана, 88; Шевченко, 1, 4, 5, 7, 20, 22, 24, а также в частном секторе улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Тельмана, Урицкого, Чайковского, Шевченко, Щорса, проездов Лузана, Шишкина.
Отключения света
Немало липчан сегодня столкнётся и с отключением электроэнергии. С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак жители улиц Амурской, 1-5; Гайдара, 1 - 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Гранитной, 1 – 74; Гранитной 2-й, 1 - 10, 12, 14 - 35, 37 - 39, 41; Железнодорожной, 1 – 29; Клары Цеткин, 1а; Луначарского, 1-6, 14; Нахимова, 1 – 8а, 10, 12, 14; Промышленной, 7, 7/2, 7/20, 7/23, 7/8; Станционной, 101 - 140, 142, 143; Ушакова, 1, 3, 4, 5, 6, 8; Чайковского, 1 – 68: Щорса, 10 – 64: проездов Ильича, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27 и Лузана, 1 – 11.
В это же время обесточат и садоводчество «Студеновская».
Пробки
Пятницы без пробок не бывает. И, увы. Без аварий. Первый участок, помеченный на электронных картах красным цветом сегодня образовался на проспекте Победы – в связи с ДТП напротив книжного магазина «36,6», если ехать от центра. И в связи с традиционным наплывом машин в последний рабочий день риск дорожных происшествий сегодня велик, как никогда. Доехать без приключения помогут «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения: не ленитесь в них заглядывать перед выездом и определять оптимальный маршрут. Сами себе потом спасибо скажете.
Приём у вице-мэра
Сегодня личный приём граждан проведёт заместитель мэра Липецка Ирина Артёмова. Она курирует экономический блок мэрии – департаменты экономического развития, потребительского рынка, имущественных и земельных отношений, муниципального заказа, информационных технологий. Выслушать граждан начальница готова сегодня в 14:00 на Театральной площади, 1 в кабинете №102.
Открытие сезона в театре кукол
Первым липецким театром, который этой осенью официально открывает сезон стал театр Государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74). Сегодня он открывает уже 59-й сезон! Торжества по этому случаю начнутся в 17:00 в сквере напротив театра. Гостей ждут анимированное представление, сладкая вата и розыгрыш сертификатов на посещение спектаклей.
А в 18:00 на главной сцене театра покажет спектакль по мотивам произведения А.Пушкина «Метель» (12+).
Встреча с поэтессой (12+)
В гости к липчанам приехала известная поэтесса, переводчица м член Союза писателей России Екатерина Полянская из Санкт-Петербурга. Творческая встреча с ней пройдёт сегодня в областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная,2) в 14:00. Автор стихов поговорит с липчанами о творчестве, о жизни, о разном.
Вход свободный.
Клуб документального кино (12+)
А ещё в ЛОУНБ сегодня состоится очередное заседание клуба любителей документалок. В 18:00 покажут фильм известного липецкого режиссёра Сергея Тихомирова «Дом, в который хочется вернуться». Автор фильма – выпускница МОУ СОШ №68 Евгения Овсянникова попыталась признаться в любви к родной школе.
Посмотреть кино можно бесплатно.
Грани творчества (12+)
Концерт с таким названием пройдёт сегодня в Областном Центре культуры народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54).
В 18:00 перед зрителями выступят лучшие творческие, танцевальные коллективы Центра. Особенностью концертного сезона-2023 как раз будут совместные выступления представителей разных жанров и направлений. Сегодня липчан приглашают на первый такой концерт.
С репетитором в библиотеке… бесплатно
Липецкие репетитора могут проводить занятия в библиотеках, не платя за аренду. Об этом сообщили в Telegram-канале Липецкой области. Единственное условие – быть зарегистрированным как самозанятый не ранее 1 сентября 2023 года.
Удобные помещения с выходом в Интернет готовы предоставить липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) и липецкая областная юношеская библиотека (ул. Неделина, 31а). Оставить заявку можно в центре «Мой бизнес» или по телефонам +7 (4742) 37-13-88, 8-800-301-7675.
Тишина, книги, умные люди. Место для хорошей учебы — точно здесь.
Липчанам нужно для счастья 185 тысяч рублей
Сервис SuperJob выяснил, сколько денег в месяц нужно россиянину для счастья. Самыми высокими оказались запросы у москвичей, жителей Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска и Ростова-на-Дону. Запросы в столице составляют, например, 265 тысяч рублей в месяц.
Липецк относится к числу городов со скоромными денежными аппетитами населения. Липчане согласны быть счастливыми, получая «всего» 185 тысяч рублей ежемесячно. Правда, аппетиты наших граждан подросли. В марте 2023 года эта сумма равнялась 170 тысячам рублей, а год назад – 156 тысячам рублей.
Финансовые аппетиты среднего россиянина – 200 тысяч рублей. При этом мужчинам нужно больше – 222 тысячи в месяц, а женщины согласны обойтись 175 тысячами.
Американцы идет на работу для богатства, липчане – ради стабильности
Ещё один любопытный опрос от SuperJob. Оказалось, что большинство липчан стараются получить и не потерять работу потому, что ценят стабильность. Так ответили в опросе 46% горожан. На втором месте развитие – 43%, на третьем – порядок, за который высказались 23%.
Любопытно сравнить эти результаты с ответами жителей других стран. Для граждан США работа это богатство (61%), карьера (53%) и успех (42%). Для китайцев — традиция (45%), обязанность (36%) и долг (32%). Для французов — карьера (28%), свобода (26%) и общение (24%).
Дорогие лиичане! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Вы уже наверняка планируете выходные, доделываете последние дела на службе. Но при этом нужно не забывать и об окружающем мире, который чуть ли не ежеминутно подкидывает нам новости. Липчане могут узнавать обо всех событиях сразу в одном месте – на GOROD48. Просто заходите на сайт и читайте. С нами вы не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете самым информированным человеком. Ждём вас на сайте снова и снова.
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