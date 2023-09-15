Сегодня в Липецке: открытие кукольного сезона и сколько денег липчанам нужно для счастья

Горожан ждут приём у вице-мэра, встреча с поэтессой, концерт творческих коллективов в ОЦКНТ/

Идеальная погода для сентября

В Липецке продолжается Золотая осень. Сегодня днём вновь будет тепло – 19-21 градус и преимущественно без осадков.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами десятки улиц Липецка сегодня останутся без холодной воды. С 10:00 до 20:00 с неудобствами столкнутся жильцы и пользователи помещений на улицах 4-й Пятилетки, 1; Вавилова, 2, 4, 6, 12; Гагарина, 28, 30; Неделина, 2а; Петра Смородина, 10; Тельмана, 88; Шевченко, 1, 4, 5, 7, 20, 22, 24, а также в частном секторе улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Тельмана, Урицкого, Чайковского, Шевченко, Щорса, проездов Лузана, Шишкина.







Отключения света

Немало липчан сегодня столкнётся и с отключением электроэнергии. С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак жители улиц Амурской, 1-5; Гайдара, 1 - 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Гранитной, 1 – 74; Гранитной 2-й, 1 - 10, 12, 14 - 35, 37 - 39, 41; Железнодорожной, 1 – 29; Клары Цеткин, 1а; Луначарского, 1-6, 14; Нахимова, 1 – 8а, 10, 12, 14; Промышленной, 7, 7/2, 7/20, 7/23, 7/8; Станционной, 101 - 140, 142, 143; Ушакова, 1, 3, 4, 5, 6, 8; Чайковского, 1 – 68: Щорса, 10 – 64: проездов Ильича, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27 и Лузана, 1 – 11.







В это же время обесточат и садоводчество «Студеновская».

Пробки

Пятницы без пробок не бывает. И, увы. Без аварий. Первый участок, помеченный на электронных картах красным цветом сегодня образовался на проспекте Победы – в связи с ДТП напротив книжного магазина «36,6», если ехать от центра. И в связи с традиционным наплывом машин в последний рабочий день риск дорожных происшествий сегодня велик, как никогда. Доехать без приключения помогут «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения: не ленитесь в них заглядывать перед выездом и определять оптимальный маршрут. Сами себе потом спасибо скажете.



