Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной перебоев с холодной водой 15 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях – они затронут три района города, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 28, 30 по улице Гагарина, №№ 2 (детский сад), 4, 6, 12 по улице Вавилова, №№ 1, 4, 5, 7, 20, 22, 24 по улице Шевченко, № 1 по улице 4-й Пятилетки, № 88 по улице Тельмана, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, Чайковского, Тельмана, проездов Шишкина, Лузана. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Вавилова, 2.



С 10:00 до 20:00 без холодной волы останется дом № 2а по улице Неделина – машина с водой подъедет к вышеуказанному дому.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 10 по улице Петра Смородина – воду можно набрать в цистерне, которая будет стоять рядом с домом.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



15 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27 по проезду Ильича, № 1а по улице Клары Цеткин, №№ 1 - 10, 12, 14 - 35, 37 - 39, 41 по улице 2-й Гранитной, №№ 1-5 по улице Амурской, №№ 10 - 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 по улице Кротевича, №№ 1 - 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 1 – 74 по улице Гранитной, №№ 1 – 29 по улице Железнодорожной, №№ 8а, 30 по улице Шкатова, №№ 1-6, 14 по улице Луначарского, №№ 1 – 8а, 10, 12, 14 по улице Нахимова, №№ 7, 7/2, 7/20, 7/23, 7/8 по улице Промышленной, №№ 101 - 140, 142, 143 по улице Станционной, №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8 в переулке Ушакова, №№ 1 – 11 по проезду Лузана, №№ 1 – 68 по улице Чайковского, №№ 10-64 по улице Щорса. Также обесточат садоводчество «Студеновская».



