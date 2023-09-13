Происшествия

54 минуты назад

26-летняя липчанка захотела лёгкого заработка — теперь её делом занимается полиция

4 384
#мошенничество
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26-летняя липчанка захотела лёгкого заработка — теперь её делом занимается полиция

Женщина пыталась заработать, оставляя хвалебные отзывы на маркетплейсе.

26-летняя липчанка перевела мошенникам 264 500 рублей. По данным пресс-службы областного управления МВД, женщина получила сообщение в мессенджере о быстром и лёгком заработке, откликнулась на предложение и незнакомец перевёл её на сайт.

От липчанки требовалось заниматься покупкой товаров, представленных на платформе маркетплейса, за свой счёт. При этом женщина не получала заказ, однако писала о нём хвалебные отзывы. От количества выкупленной продукции и зависел размер её заработной платы.

Сначала девушка получала небольшие суммы, которые она смогла обналичить. Вместе с возмещением потраченных средств ей начисляли дополнительные 20% от стоимости товара. За проделанную работу она получила около 10 000 рублей.

Потом женщина решила увеличить вложения и перечислила на указанные счета 264 500 рублей. Но когда липчанка потребовала вернуть  деньги, которые она успела отправить на закупку товара, работодатели отказались и начали ссылаться на технические неполадки. После этого девушка поняла, что её  обманывали.

Похожая история произошла с 28-летней жительницей Добровского района. Она откликнулась на вакансию в мессенджере. За работу по перепродаже товаров с маркетплейса женщине обещали от 3 до 12 тысяч рублей в день. Потерпевшая успела заработать 1000 рублей, но это побудило её вложить около 104 000 рублей.

Вывести прибыль женщина также не смогла: доступ к её аккаунту был закрыт. Чтобы «разморозить» средства, потерпевшей посоветовали перевести 150 000 рублей и предложили взять на эти цели кредит, но она отказалась, и общение прекратилось.
4 384
#мошенничество
1

Комментарии (4)

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Однако

22 минуты назад
Поймал мыша, и играй не спеша...
ответить

Вывод

25 минут назад
Если они так легко расстаются с деньгами-- значит, они не ими были заработаны
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Вася

36 минут назад
Как же все хотят халявы
ответить

гость

38 минут назад
А все так доверяют отзывам?
ответить
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