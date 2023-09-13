26-летняя липчанка захотела лёгкого заработка — теперь её делом занимается полиция

Женщина пыталась заработать, оставляя хвалебные отзывы на маркетплейсе.

26-летняя липчанка перевела мошенникам 264 500 рублей. По данным пресс-службы областного управления МВД, женщина получила сообщение в мессенджере о быстром и лёгком заработке, откликнулась на предложение и незнакомец перевёл её на сайт.



От липчанки требовалось заниматься покупкой товаров, представленных на платформе маркетплейса, за свой счёт. При этом женщина не получала заказ, однако писала о нём хвалебные отзывы. От количества выкупленной продукции и зависел размер её заработной платы.



Сначала девушка получала небольшие суммы, которые она смогла обналичить. Вместе с возмещением потраченных средств ей начисляли дополнительные 20% от стоимости товара. За проделанную работу она получила около 10 000 рублей.



Потом женщина решила увеличить вложения и перечислила на указанные счета 264 500 рублей. Но когда липчанка потребовала вернуть деньги, которые она успела отправить на закупку товара, работодатели отказались и начали ссылаться на технические неполадки. После этого девушка поняла, что её обманывали.



Похожая история произошла с 28-летней жительницей Добровского района. Она откликнулась на вакансию в мессенджере. За работу по перепродаже товаров с маркетплейса женщине обещали от 3 до 12 тысяч рублей в день. Потерпевшая успела заработать 1000 рублей, но это побудило её вложить около 104 000 рублей.



Вывести прибыль женщина также не смогла: доступ к её аккаунту был закрыт. Чтобы «разморозить» средства, потерпевшей посоветовали перевести 150 000 рублей и предложили взять на эти цели кредит, но она отказалась, и общение прекратилось.