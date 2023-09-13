Ельчанин обокрал жену мобилизованного — ущерб превысил 150 тысяч рублей

Мужчину приговорили к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима.

Елецкий районный суд вынес приговор 41-летнему ранее судимому за грабёж, причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством жителю посёлка Ключ Жизни за кражу с незаконным проникновением в хранилище — мужчина обчистил гараж подруги.



По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, 18 ноября 2022 года ельчанин забрался в гараж на улице Садовой в посёлке Ключ Жизни и украл имущество на 150 994 рубля. В числе украденных вещей были бензопила, шуроповерт, сварочный аппарат, двигатель от бензогенератора, домкрат, сварочные электроды, алюминиевая канистра, четыре колеса на зимней резине, металлические трубы, коробка передач автомобиля «ВА3-2114», бензогенератор, пластиковая канистра, пакет c запчастями для электро- и бензоинструментов, свечи накаливания, приводной ремень, пульт управления бензотриммером, шайбы, шестерни.



Мужчина вину признал и рассказал, что долгое время дружит с пользующейся гаражом женщиной. Он часто помогал ей заносить в гараж колеса и инструменты, и знал, что именно в нем находится. Бывал ельчанин и в квартире женщины, и знал, где хранятся ключи от гаража.



18 ноября прошлого года мужчина выпивал, деньги заканчивались, и тогда он решил украсть и продать вещи из гаража. Покупателя он нашел в лице своего ничего не подозревающего знакомого. Вместе они приехали к гаражу и загрузили его содержимое в два автомобиля — пришлось даже вызвать «ГАЗель», чтобы перевезти крупногабаритные вещи. Ключ от гаража подсудимый выкинул в окно по пути на скупку металла.



Гаражом женщина пользовалась вместе с мужем долгое время, пока 17 октября 2022 года ее супруг не был мобилизован. Сама женщина последний раз была в гараже 12 ноября — тогда имущество было на месте. А 28 ноября женщина узнала, что гараж обокрали, и сразу заподозрила знакомого, который и сообщил ей о краже.



В суде мужчина вину в краже признал и раскаялся. Его приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. При этом большинство украденных вещей возвращено потерпевшей.