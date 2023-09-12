Метаморфозы липецкого волейбола: мама и дочь сыграли в одной команде

А сам «Липецк» наконец-то прервал серию из 23-х поражений подряд.

Липецкие волейболистки выиграли заключительный третий матч группового этапа Кубка России в Москве у хозяек площадки МВА – 3:1.

Воспитанницы Московской волейбольной академии были сильнее в первом сете – 25:22, но затем свои условия в игре диктовал уже «Липецк» - 25:22, 25:21, 25:23.

Команду вела за собой самая опытная её спортсменка Анна Сотникова (на фото), в итоге на счету 37-летней волейболистки оказалось 37 очков. Любопытно, что в этот день Анна вышла на площадку в одной команде со своей дочерью 15-летней Елизаветой Сотниковой. Сотникова-младшая впервые сыграла за нашу команду, но набранными очками пока не отметилась.

В истории липецкого волейбола уже встречались знаменитые династии: например, легендарная капитан «Магии» 1990-х Марина Кутюкова и её дочь Юлия, которая сделала неплохую карьеру в Суперлиге, ныне выступает за «Ленинградку». Но в одной команде в официальных матчах вместе они не играли, а нынешний случай – первый и уникальный.

«Липецку» всё же не удалось выйти в следующий этап Кубка России. По уточнённым данным, в основную сетку проходили две команды, которыми стали «Минчанка» и «Муром», обыгравшие нашу команду накануне. Подопечные Александра Труша заняли 3-е место в группе и опередили только МВА, в пассиве которого 3 поражения.

Победа стала и… первой для «Липецка» в официальных играх 2023 года. До этого с учётом прошлого сезона наши волейболистки потерпели 23 (!) поражения подряд – антирекорд, который, надеемся, никогда не будет побит.

Старт в чемпионате у Труша и Ко не за горами. 20-24 сентября липчанчи проведут игры 1-го тура в Высшей лиге «А», по два раза сыграв с Уралочкой-УрГЭУ» и «Уфимочкой-УГНТУ».