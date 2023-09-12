Происшествия

сегодня, 11:16

46-летняя липчанка загорелась от плиты: врачи борются за жизнь женщины

4 1278
#ожог #пожар
2
46-летняя липчанка загорелась от плиты: врачи борются за жизнь женщины

У женщины — ожоги 18% поверхности тела.

В ожоговый центр госпитализирована 46-летняя липчанка, которая получила ожоги III - IV степени в результате возгорания одежды от конфорки газовой плиты.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние пациентки крайне тяжёлое, врачи борются за её жизнь.

У женщины обожжены 18% поверхности тела: лицо, шея, туловище, руки.

Липчанка находится в реанимационном отделении.
4 1278
#ожог #пожар
2

Комментарии (4)

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indesit

11 минут назад
И они смеют шутить про мужчин на кухне?
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Инна

11 минут назад
Женщине выздоровления.
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Корабликов Евгений

33 минуты назад
Как так то?
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Нонка

35 минут назад
И пошло и поехало ,ну как такое возможно то -а? Из чего был домашний халат и главное ,что изготавливала дама ? Явно варила бражку -згорела рубашка!
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