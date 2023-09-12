46-летняя липчанка загорелась от плиты: врачи борются за жизнь женщины

У женщины — ожоги 18% поверхности тела.

В ожоговый центр госпитализирована 46-летняя липчанка, которая получила ожоги III - IV степени в результате возгорания одежды от конфорки газовой плиты.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние пациентки крайне тяжёлое, врачи борются за её жизнь.



У женщины обожжены 18% поверхности тела: лицо, шея, туловище, руки.



Липчанка находится в реанимационном отделении.