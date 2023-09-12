Происшествия
сегодня, 11:16
46-летняя липчанка загорелась от плиты: врачи борются за жизнь женщины
У женщины — ожоги 18% поверхности тела.
В ожоговый центр госпитализирована 46-летняя липчанка, которая получила ожоги III - IV степени в результате возгорания одежды от конфорки газовой плиты.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние пациентки крайне тяжёлое, врачи борются за её жизнь.
У женщины обожжены 18% поверхности тела: лицо, шея, туловище, руки.
Липчанка находится в реанимационном отделении.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние пациентки крайне тяжёлое, врачи борются за её жизнь.
У женщины обожжены 18% поверхности тела: лицо, шея, туловище, руки.
Липчанка находится в реанимационном отделении.
indesit
Инна
Корабликов Евгений
Нонка