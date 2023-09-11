Грязинец отправился в колонию за неуплату алиментов

Мужчину приговорили к 8 месяцам лишения свободы.

Грязинский городской суд вынес приговор мужчине за неоднократную неуплату алиментов на содержание детей. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина, зная решении суда о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетних детей, и уже будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов (ему назначили 140 часов обязательных работ, но наказание отбыто не было), продолжил не платить алименты.



В суде отец признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. При этом ранее подсудимому уже назначалось наказание в виде лишения свободы условно, которое было отменено, и он был направлен для отбывания наказания в колонию-поселение. В результате по части 1 статьи 157 УК РФ за неуплату алиментов грязинца приговорили по совокупности этих преступлений путем частичного сложения наказаний к 8 месяцам в колонии-поселении.