Общество

сегодня, 17:10

Грязинец отправился в колонию за неуплату алиментов

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#дети #алименты
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Грязинец отправился в колонию за неуплату алиментов

Мужчину приговорили к 8 месяцам лишения свободы.

Грязинский городской суд вынес приговор мужчине за неоднократную неуплату алиментов на содержание детей. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина, зная решении суда о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетних детей, и уже будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов (ему назначили 140 часов обязательных работ, но наказание отбыто не было), продолжил не платить алименты.

В суде отец признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. При этом ранее подсудимому уже назначалось наказание в виде лишения свободы условно, которое было отменено, и он был направлен для отбывания наказания в колонию-поселение. В результате по части 1 статьи 157 УК РФ за неуплату алиментов грязинца приговорили по совокупности этих преступлений путем частичного сложения наказаний к 8 месяцам в колонии-поселении.
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#дети #алименты
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Комментарии (1)

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сегодня, 17:39
Поселение это как в командировке побывать там они выходят на роботу за забор. На такую же волю.и могут ходить в магазины. И также пить водку. Только .начинать в колонии и вечернию проверку пройти. Как пионерской лагере раньше.это не наказание. Это почти на воле.
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