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32 минуты назад
Роспотребнадзор зафиксировал вспышку кори в Нижегородской области
Вспышка кори зарегистрирована в одном из районов Нижегородской области.
В Арзамасском районе Нижегородской области 93 человека заболели корью, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.
"Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревне Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших", — говорится в сообщении.
Уточняется, что данный населенный пункт является местом компактного проживания цыганского населения.
По состоянию на 11 сентября против кори привито почти 400 человек, - уточняет ведомство.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Сейчас пять противоэпидемических бригад обходят дома, состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.
"Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревне Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших", — говорится в сообщении.
Уточняется, что данный населенный пункт является местом компактного проживания цыганского населения.
По состоянию на 11 сентября против кори привито почти 400 человек, - уточняет ведомство.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Сейчас пять противоэпидемических бригад обходят дома, состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.