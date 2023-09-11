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32 минуты назад

Роспотребнадзор зафиксировал вспышку кори в Нижегородской области

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#корь #здоровье

Вспышка кори зарегистрирована в одном из районов Нижегородской области.

В Арзамасском районе Нижегородской области 93 человека заболели корью, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.

"Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревне Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный населенный пункт является местом компактного проживания цыганского населения.

По состоянию на 11 сентября против кори привито почти 400 человек, - уточняет ведомство.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Сейчас пять противоэпидемических бригад обходят дома, состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.
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#корь #здоровье

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